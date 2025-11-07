स्मिता पाटिल की भतीजी नहीं हॉटनेस में किसी से कम, शाहरुख खान संग दे चुकी हैं सुपरहिट फिल्म

शाहरुख खान के साथ चक दे इंडिया से फेमस हुई विद्या मालवडे ही हैं जो स्मिता पाटिल की भतीजी हैं। वह इन दिनों अपनी फिटनेस रूटीन को लेकर सुर्खियों में हैं। असल जिंदगी में एक ट्रेंड एयर होस्टेस रह चुकीं हैं और अब एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बन चुकी हैं। लाखों लोगों को सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट भी कर रही हैं। विद्या मालवडे की निजी जिंदगी में कई बड़े उतार-चढ़ाव आए हैं। उन्होंने 1997 में इंडियन एयरलाइंस के पायलट कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा से शादी की थी, लेकिन सिर्फ तीन साल बाद, 14 जुलाई 2000 को, पटना में एक विमान हादसे में उनके पति का निधन हो गया था। इस हादसे ने विद्या को गहरे सदमे में डाल दिया और वह महज 27 साल की उम्र में विधवा हो गई थीं।