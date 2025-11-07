Patrika LogoSwitch to English

स्मिता पाटिल की भतीजी नहीं हॉटनेस में किसी से कम, शाहरुख खान संग दे चुकी हैं सुपरहिट फिल्म

Smita Patil Niece: बॉलीवुड कि वो एक्ट्रेस जो 27 साल की उम्र में विधवा हो गई थीं, उन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा था और अब सालों बाद वह अपनी अदाओं और लुक से मलाइका अरोड़ा को भी टक्कर देती हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 07, 2025

Smita Patil Niece hotness compare malaika arora

स्मिता पाटिल की भतीजी ने किया है शाहरुख खान के साथ काम

Smita Patil Niece Vidya Malvade: बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कम ही लोग जानते हैं, उनका रिश्ता इंडस्ट्री की फेमस अदाकारा से जुड़ा हुआ है। हम जिनकी बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि फेमस एक्ट्रेस और राज बब्बर की दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल की भतीजी है। जी हां! उनकी हॉटनेस से लेकर उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। उन्होंने शाहरुख खान के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म में शानदार काम किया था। आइये जानते हैं कौन है ये जिसे लोग कर रहे मलाइका अरोड़ा से कंपेयर...

शाहरुख खान की एक्ट्रेस हैं बेहद हॉट (Smita Patil Niece Vidya Malvade)

शाहरुख खान के साथ चक दे इंडिया से फेमस हुई विद्या मालवडे ही हैं जो स्मिता पाटिल की भतीजी हैं। वह इन दिनों अपनी फिटनेस रूटीन को लेकर सुर्खियों में हैं। असल जिंदगी में एक ट्रेंड एयर होस्टेस रह चुकीं हैं और अब एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बन चुकी हैं। लाखों लोगों को सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट भी कर रही हैं। विद्या मालवडे की निजी जिंदगी में कई बड़े उतार-चढ़ाव आए हैं। उन्होंने 1997 में इंडियन एयरलाइंस के पायलट कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा से शादी की थी, लेकिन सिर्फ तीन साल बाद, 14 जुलाई 2000 को, पटना में एक विमान हादसे में उनके पति का निधन हो गया था। इस हादसे ने विद्या को गहरे सदमे में डाल दिया और वह महज 27 साल की उम्र में विधवा हो गई थीं।

विद्या मालवडे हुई थीं 27 साल में विधवा (Vidya Malvade Photos)

विद्या मालवडे इस भयानक हादसे के बाद इतना टूट गई थीं कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह पूरी तरह से अकेली और निराश हो चुकी थीं। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए विद्या ने मॉडलिंग से अपनी 'हीलिंग' ठीक होने की यात्रा शुरू की। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'इंतेहा' से डेब्यू किया और फिर 'चक दे इंडिया' में अहम किरदार निभाया। बाद में उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक संजय दायमा से हुई, जिनसे उन्होंने शादी कर ली।

टोंड बॉडी से देती हैं बड़ी-बड़ी स्टार्स को मात

विद्या मालवडे आजकल अपनी टोंड बॉडी और नेचुरल लाइफस्टाइल से लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने अपने फिटनेस रूटीन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि वह अपना दिन सुबह 5:20 बजे शुरू करती हैं, जिसमें एक घंटे से ज्यादा समय तक ध्यान और मंत्रों का जाप शामिल है। वह नाश्ते में बेसन और टोफू का चीला लेती हैं। दोपहर के खाने में सांभर, सब्जी और चुकंदर/एवोकाडो सलाद शामिल करती हैं। विद्या मालवडे ने 'चक दे इंडिया' और नेटफ्लिक्स की सीरीज 'मिसमैच्ड' में यादगार किरदार निभाए हैं और लगातार फैंस को प्रेरित करती रहती हैं।

