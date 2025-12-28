हार्मोनल दवाइयां ली… ‘बिग बॉस 19’ फेम मालती चाहर ने अपनी परिवार से मिले तकलीफों पर तोड़ी चुप्पी

मालती चाहर ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ हुई बातचीत में कहा कि उन्हें एडिनोमायोसिस नामक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण उन्हें मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द होता है और आगे बताया, "मुझे लगभग हर महीने अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। इसका कोई स्थायी इलाज मौजूद नहीं है। हार्मोनल दवाइयां ली जा सकती हैं, लेकिन उनके कई दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए मैं उनसे बचने की कोशिश करती हूं। आज भी मैं लगातार इस दर्द से जूझ रही हूं।" मालती को इस बात का दुख है कि 'बिग बॉस' के घर में भी कोई उनके इस दर्द को नहीं समझ पाया, क्योंकि लोग अक्सर इसे सामान्य मान लेते हैं।