बॉलीवुड

हार्मोनल दवाइयां ली… ‘बिग बॉस 19’ फेम मालती चाहर ने अपनी परिवार से मिले तकलीफों पर तोड़ी चुप्पी

Bigg Boss 19 Malti Chahar: 'बिग बॉस 19' फेम मालती चाहर ने हाल ही में अपनी पारिवारिक मुश्किलों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संघर्षों पर खुलकर बात की है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 28, 2025

'Bigg Boss 19' fame Malti Chahar

'Bigg Boss 19' fame Malti Chahar (सोर्स: X)

Bigg Boss 19 Malti Chahar: इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और 'बिग बॉस 19' फेम कंटेस्टेंट मालती चाहर शो खत्म होने के बाद अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने और अपने परिवार से जुड़े कई ऐसे निजी और बड़े खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। बता दें, मालती ने बताया है कि कैसे उनका बचपन मुश्किलों से भरा रहा और 7वीं क्लास के बाद उनके जीवन में एक चुनौतीपूर्ण मोड़ आया, जिससे वो अभी तक परेशान है।

मालती चाहर ने अपनी परिवार से मिले तकलीफों पर तोड़ी चुप्पी

मालती चाहर ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ हुई बातचीत में कहा कि उन्हें एडिनोमायोसिस नामक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण उन्हें मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द होता है और आगे बताया, "मुझे लगभग हर महीने अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। इसका कोई स्थायी इलाज मौजूद नहीं है। हार्मोनल दवाइयां ली जा सकती हैं, लेकिन उनके कई दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए मैं उनसे बचने की कोशिश करती हूं। आज भी मैं लगातार इस दर्द से जूझ रही हूं।" मालती को इस बात का दुख है कि 'बिग बॉस' के घर में भी कोई उनके इस दर्द को नहीं समझ पाया, क्योंकि लोग अक्सर इसे सामान्य मान लेते हैं।

इतना ही नहीं, मालती ने अपने माता-पिता के बीच टेंशन भरे रिश्तों पर भी बात की और कहा, "मेरे माता-पिता के बीच लगातार तनाव और झगड़े होते रहते थे। बड़ी बेटी होने के नाते मुझे ये सब देखना पड़ता था। मेरे भाई ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, जिससे वो इन झगड़ों से दूर रहता था, ये सिर्फ एक परेशानी नहीं थीं। उनके जीवन का एक और बेहद परेशान करने वाला दौर तब आया जब उनके पिता ने उन्हें 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद एक तरह से बॉयकॉट कर दिया था।

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर

मालती ने आगे बताया, "मैंने अपने पिता को बताया था कि मैं मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में भाग लेना चाहती हूं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हूं, जबकि वे चाहते थे कि मैं एक आईपीएस अधिकारी बनूं। उनका मानना ​​था कि इन महत्वाकांक्षाओं से मुझे दूर रखकर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करूंगी। मुझे ग्यारहवीं कक्षा तक छोटे बाल रखने पर मजबूर किया गया और किसी भी तरह की आजादी नहीं दी गई। इन सब का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा।"

इतना ही नहीं, अपने बचपन में छेड़छाड़ का सामना करने की बात पर कहा, "मेरे पिता की पोस्टिंग सूरतगढ़ में थी, जो एक छोटा सा कस्बा है। वहां मेरे साथ अक्सर छेड़छाड़ होती थी लेकिन मैं डर के मारे अपने माता-पिता को नहीं बता पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इससे उन पर और भी पाबंदियां लग जाएंगी। इन सब बातों से मुझे लगता है कि 7वीं क्लास के बाद मेरी लाइफ अच्छी नहीं रही।" दरअसल, उनके पिता की नीयत गलत नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं थी।

माता-पिता के झगड़ों के दौरा

घरेलू झगड़ों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हम एक 1BHK के घर में रहते थे, माता-पिता के झगड़ों के दौरान उनके लिए कहीं और जाने की जगह नहीं होती थी। कई बार मां-बाप के झगड़ों के बाद उन्हें मां से मार पड़ती थी और कभी-कभी पिता भी ऐसा ही करते थे। उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इन सब का मेरे ऊपर काफी प्रभाव पड़ा है। उनके बीच आपसी तालमेल की कमी थी और वे पिछले 13 सालों से अलग रह रहे हैं।" मालती के ये खुलासे उनके बचपन की कहानी बयां करते हैं।

Updated on:

28 Dec 2025 04:56 pm

Published on:

28 Dec 2025 04:55 pm

हार्मोनल दवाइयां ली… 'बिग बॉस 19' फेम मालती चाहर ने अपनी परिवार से मिले तकलीफों पर तोड़ी चुप्पी

