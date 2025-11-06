Neil Bhatt & Aishwarya Sharma Divorce: ऐश्नर्या और नील का टूटा रिश्ता? दायर की तलाक की अर्जी

नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा
Neil Bhatt Aishwarya Sharma Divorce: टीवी के एक और फेमस कपल की शादी में दरार आ गई है। खबर है कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का रिश्ता अब 4 साल बाद खत्म हो रहा है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। पिछले काफी समय से कपल का रिश्ता टूटने की खबरें थीं, दोनों साथ में न ही करवाचौथ पर और न ही दीवाली पर साथ दिखे थे, जिसके चलते दोनों के अलग होने की अफवाहों को और हवा मिल गई थी। वहीं अब खबर है कि कपल ने तलाक के लिए अर्जी दे दी है।
न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा काफी समय से अलग रह रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कपल ने अब कानूनी रूप से तलाक के लिए अर्जी डाल दी है और जल्द ही तलाक की फॉर्मैलिटीज शुरू हो जाएंगी। हालांकि, दोनों के बीच किस बात को लेकर दिक्कत आई और क्यों दोनों ने अपना रिश्ता खत्म किया, इस बारे में कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन दोनों का अलग होना लगभग तय बताया जा रहा है।
नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की लव स्टोरी स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'गुम है किसी के प्यार में' के सेट पर शुरू हुई थी। इस शो में काम करते हुए दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने साल 2021 में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों ने साथ में रियलिटी शो 'स्मार्ट जोड़ी' और 'बिग बॉस 17' में भी हिस्सा लिया था, जहां उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था।
बता दें, तलाक की खबरें काफी समय से आ रही हैं वहीं, कुछ दिनों पहले ही ऐश्वर्या शर्मा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। जिसमें उन्होंने उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाने वालों को चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था, "मैं काफी समय से चुप हूं इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूं, बल्कि मैं अपनी शांति को प्रोटेक्ट कर रही हूं। लेकिन कुछ लोग अब भी नेगेटिव बोल रहे हैं।
मेरी लाइफ आपके लिए कंटेंट नहीं है।" इस पोस्ट के बाद फैंस को उम्मीद थी कि यह कपल जल्द ही सुलह कर लेगा, लेकिन तलाक की अर्जी की खबर ने उनके चाहने वालों को निराश कर दिया है। हर कोई अपने फेवरेट कपल से तलाक की वजह पूछ रहा है।
