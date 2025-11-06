Neil Bhatt & Aishwarya Sharma Divorce: ऐश्नर्या और नील का टूटा रिश्ता? दायर की तलाक की अर्जी

Neil Bhatt Aishwarya Sharma Divorce: टीवी के एक और फेमस कपल की शादी में दरार आ गई है। खबर है कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का रिश्ता अब 4 साल बाद खत्म हो रहा है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। पिछले काफी समय से कपल का रिश्ता टूटने की खबरें थीं, दोनों साथ में न ही करवाचौथ पर और न ही दीवाली पर साथ दिखे थे, जिसके चलते दोनों के अलग होने की अफवाहों को और हवा मिल गई थी। वहीं अब खबर है कि कपल ने तलाक के लिए अर्जी दे दी है।