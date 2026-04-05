‘रामायण’ की वजह से अधर में लटकी संजय लीला भंसाली की फिल्म, ‘लव एंड वॉर’ के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग रुकी

Ramayana Delays Love And War Climax Shoot (सोर्स- एक्स)
Ramayana Delays Love And War Climax Shoot: बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' इन दिनों अपनी रिलीज डेट को लेकर चर्चा में है। लंबे समय से तैयार हो रही इस भव्य रोमांटिक ड्रामा फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में आई देरी इसकी रिलीज को फिर आगे बढ़ा सकती है।
बताया जा रहा है कि फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग अभी बाकी है और इसमें मुख्य रूप से रणबीर कपूर और विक्की कौशल की मौजूदगी जरूरी है। दोनों कलाकार इन दिनों अपनी-अपनी बड़ी फिल्मों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से ‘लव एंड वॉर’ की शूटिंग तय समय पर पूरी नहीं हो पा रही है।
सूत्रों के अनुसार फिल्म का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है। अभिनेत्री आलिया भट्ट अपने हिस्से की शूटिंग पहले ही समाप्त कर चुकी हैं। अब सिर्फ फिल्म का अहम क्लाइमैक्स सीक्वेंस शूट होना बाकी है, जो कहानी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लेकिन रणबीर कपूर और विक्की कौशल की व्यस्तता के कारण ये शेड्यूल बार-बार आगे खिसक रहा है। बताया जा रहा है कि अब इस क्लाइमैक्स की शूटिंग 2026 के दूसरे हिस्से में होने की संभावना है।
दरअसल, रणबीर कपूर इस समय निर्देशक नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' और इसके अगले भाग की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होने वाला है, जिसके बाद इसका प्रमोशनल शेड्यूल भी काफी व्यस्त रहने वाला है।
वहीं दूसरी तरफ विक्की कौशल अपनी आगामी फिल्म 'महावतार' के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में अपने किरदार के लिए उन्हें शारीरिक रूप से विशेष बदलाव करने हैं, जिसके चलते उनका पूरा ध्यान फिलहाल उसी प्रोजेक्ट पर केंद्रित है।
पहले ये फिल्म वैलेंटाइन डे के आसपास रिलीज होने वाली थी, लेकिन प्रोडक्शन में देरी के कारण इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी गई। अब खबरें हैं कि फिल्म को 2027 की शुरुआत में रिलीज करने की योजना है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है।
दिलचस्प बात यह भी है कि यह फिल्म रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की संजय लीला भंसाली के साथ दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले रणबीर ने उनके साथ 'सावरिया' में काम किया था, जबकि आलिया भट्ट 'गंगुबाई काठियावाड़ी' में नजर आ चुकी हैं। वहीं विक्की कौशल पहली बार भंसाली के निर्देशन में काम कर रहे हैं, जिससे इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग