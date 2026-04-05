‘रामायण’ की वजह से अधर में लटकी संजय लीला भंसाली की फिल्म, ‘लव एंड वॉर’ के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग रुकी

Ramayana Delays Love And War Climax Shoot: बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' इन दिनों अपनी रिलीज डेट को लेकर चर्चा में है। लंबे समय से तैयार हो रही इस भव्य रोमांटिक ड्रामा फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में आई देरी इसकी रिलीज को फिर आगे बढ़ा सकती है।