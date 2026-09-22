रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी नहीं रहीं, बेटी के नेशनल अवॉर्ड पर बोली थीं- ‘मुझे उस पर बहुत गर्व है’

Krishna Mukherjee Statement: रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। मंगलवार यानी आज उनके निधन की खबर सामने आई। रानी अपनी मां के बेहद करीब थीं और कई मौकों पर उनके साथ अपने रिश्ते के बारे में बात कर चुकी हैं। पिछले साल जब रानी को ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था, तब कृष्णा मुखर्जी ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि रानी को यह सम्मान काफी पहले ‘ब्लैक’ के लिए मिल जाना चाहिए था।