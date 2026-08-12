देवेंद्र महतो का अनशन 11वें दिन भी जारी, छात्रों ने दी चेतावनी- मांगें नहीं मानी तो होगा ‘मास मूवमेंट

Student Protest: झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं JPSC-JSSC में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों की मांगों को लेकर युवा नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल (अनशन) पर बैठे हैं। 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद से वे रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद भी उन्होंने अपना अनशन खत्म नहीं किया है। अस्पताल के बेड से वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका यह अनशन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं सुनी गई, तो वे इस प्रदर्शन को पूरे झारखंड में एक 'मास मूवमेंट' में बदल देंगे।