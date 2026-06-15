‘एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, फिर भी हम बोलते रहेंगे’, पिटाई के बाद CJP फाउंडर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया

अभिजीत दीपके ने साफ संकेत दिए कि उनका आंदोलन आगे और तेज होने वाला है। समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने 20 जून को दिल्ली कूच का ऐलान किया और कहा कि इस बार उनका जत्था अपनी मांग पूरी कराए बिना वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने मंच से 'दिल्ली चलो' का नारा भी दिया, जिसे प्रदर्शनकारियों ने जोरदार समर्थन के साथ दोहराया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ प्रदर्शन का समापन किया गया।