PM मोदी का बड़ा जादू! युद्ध के बीच ईरान ने भारत के लिए खोला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’, निकलेंगे दो गैस जहाज

युद्ध के 14वें दिन यह राहत आई है, जहां ईरान ने अमेरिका-इजरायल हमलों के जवाब में कई हमले किए और होर्मुज पर नियंत्रण बढ़ाया। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन मित्र देशों (जैसे भारत) के लिए रास्ता खुला रखा जा सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से कई बार बात की, जिसमें जहाजों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस था।

कुछ रिपोर्ट्स में पीएम मोदी की भूमिका का भी जिक्र है, जहां उनकी कूटनीति ने रंग दिखाया। हालांकि, ईरानी पक्ष ने कुछ रिपोर्ट्स को खारिज किया कि कोई औपचारिक समझौता हुआ, लेकिन भारतीय सूत्रों ने सुरक्षित मार्ग की पुष्टि की।