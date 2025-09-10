Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग पर घमासान! शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कही ये बड़ी बात

Bihar Assembly Election: सीट बंटवारों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में माथापच्ची चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर अपनी राय रखी है।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 10, 2025

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी (Photo: IANS)

Bihar Assembly Election: बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों जोरो शोरों पर चल रही है। सीट बंटवारों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में माथापच्ची चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर अपनी राय रखी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के शानदार प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सीट बंटवारा प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए।

हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे: शांभवी चौधरी

बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान लोजपा (रामविलास) सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट लेकर आए। अच्छी सीट शेयरिंग हुई, सबकुछ अच्छा रहा, हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी अच्छी सीट शेयरिंग होगी और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के आधार पर ही विधानसभा चुनाव में भी सीट शेयरिंग होनी चाहिए। सीट शेयरिंग में सम्मान का ध्यान भी रखा जाना चाहिए।

सीपी राधाकृष्णन की जीत पर कही ये बात

हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर शांभवी चौधरी ने कहा कि इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को भारी बहुमत से मिली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह जीत राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत को दर्शाती है। इसे राष्ट्रहित में लिया गया निर्णय बताया और सीपी राधाकृष्णन को एक कद्दावर व्यक्तित्व के रूप में सराहा।

इंडी गठबंधन की होगी हार

इंडी अलायंस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर लोजपा (रामविलास) सांसद ने कहा कि गठबंधन के आंतरिक संवाद के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इंडी गठबंधन बिना सीएम उम्मीदवार के आगे बढ़ता है, तो यह उनकी हार होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना स्पष्ट नेतृत्व के गठबंधन किस आधार पर सरकार बनाने के लिए समर्थन मांग रहा है और किसके नेतृत्व में काम करेगा।

सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में कही ये बात

शांभवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन का नेतृत्व खुद अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर बिहार को जंगलराज में धकेलने का आरोप लगाया, खासकर राजद पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी वजह से बिहार बदहाली की ओर गया। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, यह कहते हुए कि वह उन लोगों को बिहार लाती है, जो यहां के लोगों का अपमान करते हैं, और इसके पीछे राजद का हाथ है।

Published on:

10 Sept 2025 04:09 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग पर घमासान! शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कही ये बड़ी बात

