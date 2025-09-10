बिहार चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग पर घमासान! शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कही ये बड़ी बात

शांभवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन का नेतृत्व खुद अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर बिहार को जंगलराज में धकेलने का आरोप लगाया, खासकर राजद पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी वजह से बिहार बदहाली की ओर गया। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, यह कहते हुए कि वह उन लोगों को बिहार लाती है, जो यहां के लोगों का अपमान करते हैं, और इसके पीछे राजद का हाथ है।