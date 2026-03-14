LPG की कालाबाजारी पर सरकार की सख्ती, कई राज्यों में छापेमारी कर हजारों सिलेंडर जब्त

LPG: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब भारत तक साफ दिखाई देने लगा है। खाड़ी क्षेत्र से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ने के कारण देश में एलपीजी और पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग डर के कारण जल्दी-जल्दी गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे मांग अचानक बढ़ गई है। इसी माहौल का फायदा उठाकर कुछ लोग एलपीजी की कालाबाजारी करने में जुट गए हैं, जिस पर अब प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। दरअसल, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद से इस रास्ते से भारत तक बहुत कम जहाज पहुंचे हैं। इसी कारण देश में आपूर्ति को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं और लोगों में घबराहट बढ़ रही है।