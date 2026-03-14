14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

LPG की कालाबाजारी पर सरकार की सख्ती, कई राज्यों में छापेमारी कर हजारों सिलेंडर जब्त

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई की है। यहां कुछ लोगों ने बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर जमा कर रखे थे और उन्हें महंगे दामों पर बेचने की तैयारी कर रहे थे।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 14, 2026

LPG gas crisis

LPG Gas Crisis

LPG: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब भारत तक साफ दिखाई देने लगा है। खाड़ी क्षेत्र से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ने के कारण देश में एलपीजी और पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग डर के कारण जल्दी-जल्दी गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे मांग अचानक बढ़ गई है। इसी माहौल का फायदा उठाकर कुछ लोग एलपीजी की कालाबाजारी करने में जुट गए हैं, जिस पर अब प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। दरअसल, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद से इस रास्ते से भारत तक बहुत कम जहाज पहुंचे हैं। इसी कारण देश में आपूर्ति को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं और लोगों में घबराहट बढ़ रही है।

LPG: चल रही छापेमारी


तमिलनाडु के मदुरै में पुलिस ने इसी घबराहट के माहौल में एलपीजी की कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा। खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस और सिविल सप्लाई विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुल 398 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के सिलेंडर शामिल थे। जांच में सामने आया कि सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों को अवैध तरीके से व्यावसायिक उपयोग के लिए बेचा जा रहा था। कर्नाटक के यादगीर जिले में भी एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कई होटलों और ढाबों की जांच की। इस दौरान 46 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक कामों में किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू सिलेंडर का इस तरह उपयोग करना नियमों के खिलाफ है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

LPG Crisis: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई


छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई की है। यहां कुछ लोगों ने बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर जमा कर रखे थे और उन्हें महंगे दामों पर बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कई जगह छापेमारी कर 350 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सीधे मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई, जिन्होंने संकट के समय कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी प्रशासन सक्रिय नजर आया। यहां 22 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं सागर जिले में एक अवैध रिफिलिंग सेंटर का खुलासा हुआ, जहां से 47 सिलेंडर बरामद हुए। छतरपुर में भी करीब 38 सिलेंडर जब्त किए गए। अधिकारियों ने साफ कहा है कि संकट के समय मुनाफाखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

यूपी और उत्तराखंड में भी एक्शन


उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी कालाबाजारी की खबरें सामने आई हैं। झांसी, जौनपुर, चंदौली और हापुड़ जैसे जिलों में प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है। अब तक सैकड़ों सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इसी बीच 11 मार्च को सिलेंडरों से भरे एक ट्रक की चोरी का मामला भी सामने आया था, जिसमें करीब 500 सिलेंडर गायब हो गए थे। पुलिस ने बाद में इन्हें बरामद कर लिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चंपावत में भी प्रशासन ने होटल, ढाबों और दुकानों पर अचानक जांच की। कई जगह घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग मिलता हुआ पाया गया, जिसके बाद कई सिलेंडर जब्त किए गए और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Mar 2026 12:30 am

Hindi News / National News / LPG की कालाबाजारी पर सरकार की सख्ती, कई राज्यों में छापेमारी कर हजारों सिलेंडर जब्त

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Oil Tanker Ships: समंदर के भीमकाय जहाज, दुनिया का तेल कैसे ढोते हैं विशाल क्रूड टैंकर

Oil Tanker Ships
राष्ट्रीय

Transgender पहचान नियम होंगे सख्त, मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही मिलेगा प्रमाण पत्र

Transgender Identity Rules India
राष्ट्रीय

Railway Jobs: रेलवे ने एक दशक में 5 लाख से अधिक युवाओं को दी नौकरियां, कोई पेपर लीक या अनियमितता का मामला नहीं

Railway Jobs
राष्ट्रीय

बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को 1,912.99 करोड़ की केंद्रीय सहायता

Amit Shah
राष्ट्रीय

PM मोदी का बड़ा जादू! युद्ध के बीच ईरान ने भारत के लिए खोला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’, निकलेंगे दो गैस जहाज

Gas Ships Strait of Hormuz
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.