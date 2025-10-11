Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: पूर्व सांसद अरुण कुमार की बेटे के साथ JDU में एंट्री, शामिल होने के बाद दिया ये बड़ा बयान

पूर्व सांसद अरुण भारती ने कहा कि बिहार जिस तरह प्रगति के रास्ते पर है, उसमें अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 11, 2025

JDU में शामिल हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार (Photo- X @Jduonline)

Bihar Election 2025: बिहार चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अपने बेटे ऋतुराज कुमार के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थाम लिया है। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी JDU की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

संजय कुमार झा ने दिलाई सदस्यता

पूर्व सांसद और उनके बेटे को JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन भी मौजूद थे। JDU की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व सांसद अरुण भारती ने कहा कि बिहार जिस तरह प्रगति के रास्ते पर है, उसमें अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगलराज को नहीं आने देंगे।

क्या बोले ललन सिंह

बता दें कि शनिवार जदयू प्रदेश कार्यालय में एक समोराह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा- अरुण कुमार हम लोगों के पुराने साथी हैं, किसी कारण से बीच में बिछड़ गए थे, लेकिन आज वे फिर से अपने घर लौट आए हैं। उन्होंने पूर्व सांसद सहित पार्टी में आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि मगध और जहानाबाद की धरती में इस चुनाव में तूफान ला देगी।

‘पार्टी अब और मजबूत होगा’

संजय झा ने कहा- पूर्व सांसद अरुण कुमार ने समता पार्टी को भी सींचने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अरुण कुमार और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के गले मिलने के दृश्य से साफ है कि पार्टी अब और मजबूत होगी।

जहानाबाद से रह चुके हैं लोकसभा सांसद

बता दें कि अरुण कुमार 1999 और 2014 में जहानाबाद लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। साल 2020 में नीतीश कुमार और कुछ नेताओं से मनमुटाव होने के कारण उन्होंने जेडीयू छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। 

