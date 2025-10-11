बिहार चुनाव 2025: पूर्व सांसद अरुण कुमार की बेटे के साथ JDU में एंट्री, शामिल होने के बाद दिया ये बड़ा बयान

Bihar Election 2025: बिहार चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अपने बेटे ऋतुराज कुमार के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थाम लिया है। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी JDU की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।