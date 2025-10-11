Bihar Election 2025: AIMIM का बड़ा ऐलान, कहा- 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने कहा- वह इस बार करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो कि विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले पांच गुना अधिक है। पार्टी ने दावा किया है कि उनका लक्ष्य बिहार में तीसरा विकल्प तैयार करना है।