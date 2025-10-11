Bihar Election 2025: AIMIM का बड़ा ऐलान, कहा- 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी

बिाहर में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी AIMIM (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने कहा- वह इस बार करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो कि विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले पांच गुना अधिक है। पार्टी ने दावा किया है कि उनका लक्ष्य बिहार में तीसरा विकल्प तैयार करना है।
बिहार AIMIM अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा- हम 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। एनडीए और महागठबंधन को हमारी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में AIMIM पर मुस्लिम वोटों को बांटने का आरोप लगाने वाला 'महागठबंधन' अब ऐसा नहीं कर सकता। बता दें कि 2020 में AIMIM पर मुस्लिम वोट काटने का आरोप लगा था।
AIMIM अध्यक्ष हसन ने यह भी कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल करने की अपील की थी। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था।
उन्होंने कहा कि हमें अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से भी बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
विधानसभा चुनाव 2020 में AIMIM ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी, हालांकि बाद में पार्टी के चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव 2020 में माना जा रहा था कि AIMIM ने महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया था, खासतौर पर मुस्लिम बहुल सीटों पर।
बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगा।
बिहार चुनाव 2025