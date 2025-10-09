Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, लक्ष्मेश्वर राय ने राजद का थामा दामन

राजद में शामिल हुए लक्ष्मेश्वर राय (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसी बीच नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने-जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और JDU के वरिष्ठ नेता लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी छोड़ दी और एक बार फिर राजद का दामन थाम लिया।
जेडीयू छोड़ने के बाद लक्ष्मेश्वर राय ने सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में अब दलितों और पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ कहती थी।
राजद में शामिल होने के बाद लक्ष्मेश्वर राय ने तेजस्वी यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अति पिछड़ों और पिछड़ों की राजनीति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार जनता बदलाव चाहती है।
इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा अगर पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम बिहार के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा- आने वाले दिनों में और भी नेता राजद में शामिल होंगे, क्योेंकि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी जैसी घोषणाएं केवल नारे नहीं हैं, बल्कि ये वादे हैं जिन्हें हमारी सरकार बनने के बाद धरातल पर उतारा जाएगा। हम जो कहते हैं, वह करते हैं।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा- सीटों पर चर्चा जारी है लेकिन कोई विवाद नहीं है। एक-दो सीटों को लेकर बातचीत चल रही है पर जल्द ही सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, जबकि एनडीए में मतभेद नजर आ रहा है।
