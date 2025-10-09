Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, लक्ष्मेश्वर राय ने राजद का थामा दामन

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसी बीच नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने-जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और JDU के वरिष्ठ नेता लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी छोड़ दी और एक बार फिर राजद का दामन थाम लिया।