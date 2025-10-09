बिहार चुनाव 2025: LJP (R) की आपात बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, सांसद शांभवी चौधरी ने किया क्लियर

बैठक के बाद LJP(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने दी प्रतिक्रिया (Photo-X)
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी LJP (R) और जीतन राम मांझी की हम पार्टी की वजह से पेच फंसा हुआ है। इसी बीच गुरुवार को चिराग पासवान की पार्टी की आपात बैठक हुई है। बैठक में सहमति बनी है कि चिराग पासवान जो भी निर्णय लेंगे पार्टी को मान्य होगा।
बैठक के बाद LJP(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा- विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जो बैठक होती है कि कैसे विधानसभा चुनाव लड़ना है उस ओर विस्तृत चर्चा हुई है। जितनी भी हमारी संभावित सीटों को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, वहां कैसे बूथों को मजबूत किया जाए।
सांसद ने आगे कहा- सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था वह यह था कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है कि उनका जो फैसला विधानसभा चुनाव को लेकर होगा वही अंतिम होगा।
इस दौरान सांसद LJP(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने सीट बंटवारे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि उनकी बातचीत अभी चल रही है। ऐसे में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो औपचारिक रूप से बता दिया जाएगा।
लोजपा (रामविलास) नेता राजू तिवारी ने कहा- आज की बैठक में हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हम सभी ने सर्वसम्मति से अंतिम फैसला लेने की पूरी जिम्मेदारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को दी है और यह पार्टी के प्रत्येक सदस्य को स्वीकार्य होगा।
बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी नेता जुटे हुए हैं। चिराग से मिलने के लिए आज नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे।
