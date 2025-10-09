बिहार चुनाव 2025: LJP (R) की आपात बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, सांसद शांभवी चौधरी ने किया क्लियर

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी LJP (R) और जीतन राम मांझी की हम पार्टी की वजह से पेच फंसा हुआ है। इसी बीच गुरुवार को चिराग पासवान की पार्टी की आपात बैठक हुई है। बैठक में सहमति बनी है कि चिराग पासवान जो भी निर्णय लेंगे पार्टी को मान्य होगा।