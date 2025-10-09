बिहार विधानसभा चुनाव: चिराग के घर पहुंचे नित्यानंद, जदयू कार्यालय में पिछले दरवाजे से दाखिल हुए नेता

दिल्ली में चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा, 'बातचीत चल रही है। ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। फिलहाल मैं उसे देखने जा रहा हूं।' वहीं, सीट शेयरिंग पर बिहार सरकार में मंत्री और HAM नेता संतोष सुमन ने कहा कि सब फाइनल हो गया है। 11 या 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। बीते बुधवार को संतोष के पिता और केंद्रीय जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। उन्होंने NDA में अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांगी है। मांझी ने कहा कि अगर मनमुताबिक सीटें नहीं मिलेगी तो उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और NDA के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी।