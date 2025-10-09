Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: चिराग के घर पहुंचे नित्यानंद, जदयू कार्यालय में पिछले दरवाजे से दाखिल हुए नेता

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दोनों गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। आज नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। जानिए बिहार की सियासत में क्या चल रहा है...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 09, 2025

Chirag Paswan

चिराग पासवान (फोटो- आईएएनएस)

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों खेमे इंडिया गठबंधन और NDA में मंथन जारी है। लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान को मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय को सौंपी है। नित्यानंद राय आज दिल्ली स्थित केंद्रीय मंत्री चिराग के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नित्यानंद की चिराग से मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग मंत्रालय के लिए निकल चुके थे। इस कारण नित्यानंद राय ने चिराग की मां से मुलाकात की।

'बातचीत चल रही है'

दिल्ली में चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा, 'बातचीत चल रही है। ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। फिलहाल मैं उसे देखने जा रहा हूं।' वहीं, सीट शेयरिंग पर बिहार सरकार में मंत्री और HAM नेता संतोष सुमन ने कहा कि सब फाइनल हो गया है। 11 या 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। बीते बुधवार को संतोष के पिता और केंद्रीय जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। उन्होंने NDA में अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांगी है। मांझी ने कहा कि अगर मनमुताबिक सीटें नहीं मिलेगी तो उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और NDA के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी।

बैकडोर से जदयू नेताओं ने ली एंट्री

पटना में आज जदयू कार्यालय में नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पहुंचने के लिए विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव ने बैक डोर से एंट्री ली। सीएम नीतीश कुमार भी एक-एक नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। चिराग की डिमांड को लेकर जदयू पशोपेश में है। कहा जा रहा है कि जदयू की कुछ सीटों पर चिराग की पार्टी दावा कर रही है। इनमें महनार, मटिहानी और चकाई जैसी सीटें शामिल हैं, जहां वर्तमान में जदयू के विधायक हैं।

अरुण कर रहे पटना में मीटिंग

लोजपा नेता व सांसद अरुण भारती भी पटना में पार्टी के नेताओं संग बैठक कर रहे हैं। लोजपा (रामविलास) ने NDA के भीतर 35 से अधिक सीटों की डिमांड रखी है, लेकिन बीजेपी 20 से 25 सीटें देने को तैयार है। दिल्ली में रहने के कारण चिराग इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।

'सबको बोलने का है हक'

इधर, महागठबंधन खेमे सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर चालू है। राजद 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 56 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जिन सीटों पर हमारी तैयारी थी, वहां उम्मीदवार तय हो गए हैं। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम की मांग पर कहा कि सबको बोलने का हक है। CPM नेता अजय कुमार ने कहा कि डिप्टी सीएम हम तय करेंगे, पहले सीएम फेस तय होगा। जानकारी सामने आई है कि राबड़ी आवास पर आज होने वाली मीटिंग टल गई है। अब यह मीटिंग 10 अक्टूबर को होगी।

Updated on:

09 Oct 2025 01:05 pm

Published on:

09 Oct 2025 01:03 pm

Hindi News / National News / बिहार विधानसभा चुनाव: चिराग के घर पहुंचे नित्यानंद, जदयू कार्यालय में पिछले दरवाजे से दाखिल हुए नेता

