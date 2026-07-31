Iran की महान एयरलाइन को मदद करना भारतीय कंपनी को पड़ा भारी, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

ट्रेजरी विभाग ने 'दादेनेगर स्टार्टअप स्टूडियो' को भी ईरान के IRGC से जुड़ी एक 'फ्रंट कंपनी' (मुखौटा कंपनी) करार दिया है। यह कंपनी एक वेबसाइट के ज़रिए मिलिट्री टारगेटिंग में मदद करती है। ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में कहा कि दादेनेगर ने ईरानी मिलिट्री टारगेटिंग में मदद के लिए अमेरिकी और इजरायली उपकरणों की लोकेशन की जानकारी मांगी थी। विभाग ने यह भी कहा कि IRGC के साथ मिलकर काम करते हुए, इस फ्रंट कंपनी को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के अनुरोध मिले थे।