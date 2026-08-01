‘अपॉइंटमेंट रिजेक्ट करने की वजह हमेशा क्यों नहीं बताई जाती?’, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने उठाया सवाल

जस्टिस उज्जल भुइयां ने यह टिप्पणी 'ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स' रिपोर्ट के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम कई बार किसी नाम को मंजूरी देता है, किसी को टाल देता है और कुछ मामलों में सिफारिश को खारिज भी कर देता है। लेकिन इन फैसलों के पीछे क्या कारण रहे, इसकी जानकारी आमतौर पर सामने नहीं आती।