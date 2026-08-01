1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘अपॉइंटमेंट रिजेक्ट करने की वजह हमेशा क्यों नहीं बताई जाती?’, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने उठाया सवाल

कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने कॉलेजियम व्यवस्था के कामकाज पर सवाल उठाया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Aug 01, 2026

Supreme Court Judge

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां। (फोटो- ANI)

कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने कॉलेजियम व्यवस्था के कामकाज पर सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति या पदोन्नति से जुड़े कई अहम फैसलों के पीछे की वजह बहुत कम ही सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। जस्टिस उज्जल ने साफ कहा- अगर न्यायपालिका पारदर्शिता की बात करती है, तो उसके फैसलों में भी वही सिद्धांत साफ दिखाई देना चाहिए।

कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पर जताई चिंता

जस्टिस उज्जल भुइयां ने यह टिप्पणी 'ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स' रिपोर्ट के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम कई बार किसी नाम को मंजूरी देता है, किसी को टाल देता है और कुछ मामलों में सिफारिश को खारिज भी कर देता है। लेकिन इन फैसलों के पीछे क्या कारण रहे, इसकी जानकारी आमतौर पर सामने नहीं आती।

जस्टिस उज्जल ने कहा कि हाल के दिनों में कॉलेजियम की ओर से जारी कई प्रस्तावों में सिर्फ नामों की सिफारिश की गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन नामों का चयन किन आधारों पर किया गया।

'क्या पारदर्शिता से पीछे हट रहे हैं?'

अपने संबोधन में जस्टिस भुइयां ने सीधा सवाल उठाया कि क्या कॉलेजियम पारदर्शिता के उस सिद्धांत से पीछे हट रहा है, जिसे पहले अपनाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर पहले कारणों को सार्वजनिक करने की दिशा में कदम उठाए गए थे, तो अब उन्हें छोड़ने का क्या कारण है।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा तभी मजबूत होगा, जब फैसलों की प्रक्रिया भी उतनी ही स्पष्ट और खुली होगी जितनी कि अदालत के फैसले होते हैं।

लंबे समय से इस प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस

भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति कॉलेजियम प्रणाली के जरिए होती है। इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर नामों पर फैसला लेते हैं। लंबे समय से इस प्रक्रिया को लेकर यह बहस चलती रही है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जानी चाहिए।

जस्टिस भुइयां की भी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत सुधारों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई जज पहले भी कह चुके हैं कि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया जितनी खुली और स्पष्ट होगी, उतना ही लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास मजबूत होगा।

क्या है कॉलेजियम सिस्टम के समर्थकों का तर्क?

हालांकि, कॉलेजियम प्रणाली के समर्थकों का तर्क है कि कुछ मामलों में गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी होता है, ताकि उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा और न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित न हो। इसके बावजूद यह बहस लगातार जारी है कि गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Aug 2026 01:42 pm

Published on:

01 Aug 2026 01:42 pm

Hindi News / National News / ‘अपॉइंटमेंट रिजेक्ट करने की वजह हमेशा क्यों नहीं बताई जाती?’, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने उठाया सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विशाखापत्तनम एयरपोर्ट की जगह लेगा नया भोगपुरम हवाई अड्डा, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, जानें कब से मिलेगी फ्लाइट

Alluri Sitaram Raju Airport, Semiconductor Plant in Vizag, India Semiconductor Mission, Bhogapuram Airport Flights
राष्ट्रीय

तस्लीमा नसरीन की घर वापसी या सियासी संदेश? 18 साल बाद कोलकाता पहुंचीं निर्वासित लेखिका

कोलकाता

E20 Petrol पर सरकार का आया बयान, कहा- ‘एथेनॉल नहीं होता तो दिल्ली में पेट्रोल 125 रुपए लीटर मिलता’

E20 petrol ethanol blending.
राष्ट्रीय

Friendship Day 2026: फ्रेंडशिप डे की शुरुआत कैसे हुई? दोस्ती के इस खास दिन की क्या है कहानी, जानिए

friendship day 2026 history india first sunday august celebration
राष्ट्रीय

झारखंड में भी 'जंतर-मंतर' जैसा नजारा, JPSC-JSSC अनियमितताओं के खिलाफ चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी

jharkhand students protest
रांची
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.