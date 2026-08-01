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विशाखापत्तनम एयरपोर्ट की जगह लेगा नया भोगपुरम हवाई अड्डा, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, जानें कब से मिलेगी फ्लाइट

Andhra Pradesh New Airport: पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और राज्य के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला भी रखी। पढ़ें पूरी खबर...
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विशाखपटनम 

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Pratiksha Gupta

Aug 01, 2026

Alluri Sitaram Raju Airport, Semiconductor Plant in Vizag, India Semiconductor Mission, Bhogapuram Airport Flights

PM मोदी ने किया भोगापुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन | फोटो सोर्स-ANI

PM Modi: आंध्र प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज राज्य में करीब 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सबसे खास रहा विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बना 'अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा', जिसका पीएम ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य को अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला कारखाना (प्लांट) भी मिल गया है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में रोजगार और तकनीक के नए रास्ते खुलेंगे।

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Updated on:

01 Aug 2026 01:39 pm

Published on:

01 Aug 2026 01:39 pm

Hindi News / National News / विशाखापत्तनम एयरपोर्ट की जगह लेगा नया भोगपुरम हवाई अड्डा, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, जानें कब से मिलेगी फ्लाइट

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