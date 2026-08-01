विशाखापत्तनम एयरपोर्ट की जगह लेगा नया भोगपुरम हवाई अड्डा, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, जानें कब से मिलेगी फ्लाइट

PM मोदी ने किया भोगापुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन | फोटो सोर्स-ANI
PM Modi: आंध्र प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज राज्य में करीब 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सबसे खास रहा विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बना 'अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा', जिसका पीएम ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य को अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला कारखाना (प्लांट) भी मिल गया है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में रोजगार और तकनीक के नए रास्ते खुलेंगे।
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