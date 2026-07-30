‘F-35 लड़ाकू विमान तबाह करने का दावा झूठा’, अमेरिका ने खारिज किया ईरान का दावा

Iran US F-35 Attack Claim: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) का दावा था कि उसने एक हमले में अमेरिका के तीन F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान और तीन अन्य विमानों को तबाह कर दिया है। इस पर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने आधिकारिक बयान जारी किया है। अमेरिकी सेना के अनुसार, उनका कोई भी विमान नष्ट नहीं हुआ है और न ही किसी विमान को नुकसान पहुंचा है। सेना ने बताया कि ईरान की सभी मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया गया या वे अपने निशाने तक पहुंच ही नहीं पाए।