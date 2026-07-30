चीन का भारत को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन को समर्थन, शी जिनपिंग के भाग लेने पर संशय

उन्होंने कहा, दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण साझा समझौतों को लागू करने, राजनीतिक आपसी विश्वास को गहरा करने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग को आगे बढ़ाने, मतभेदों और विवादों को उचित ढंग से सुलझाने और चीन-भारत संबंधों के सुचारू और स्थिर विकास को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया। मिसरी, जो पहले चीन में भारत के राजदूत थे, ने अपनी दो दिवसीय चीन यात्रा के दौरान हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। माओ ने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के बीच उप विदेश मंत्री-विदेश सचिव तंत्र के तहत आयोजित हुई।