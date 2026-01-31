31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

1 फरवरी से बदल जाएगी आपकी ड्राइविंग का गणित, FASTag हुआ आसान, लेकिन CNG बिगाड़ सकती है सफर का बजट?

1 February 2026 New Rules: 1 फरवरी 2026 से बदल रहे हैं FASTag, CNG और LPG के नियम। जानें बजट 2026 के दिन क्या महंगा होगा और क्या सस्ता? FASTag KYC की छुट्टी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 31, 2026

1 February 2026 New Rules

1 February 2026 New Rules (Image: Gemini)

1 February 2026 New Rules: कल यानी 1 फरवरी 2026 की सुबह देशवासियों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। एक तरफ जहां वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, वहीं दूसरी ओर सड़क पर दौड़ने वाली आपकी गाड़ी से लेकर आपकी रसोई तक के नियम और कीमतें बदलने जा रही हैं। ऑटो सेक्टर और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है।

FASTag: अब KYC का झंझट खत्म

NHAI ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से FASTag के लिए आपको अलग से KYC वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।

क्या बदला: अब यह जिम्मेदारी बैंकों की होगी कि वे FASTag जारी करने से पहले ही वाहन की सभी जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पूरी करें।

फायदा: टोल प्लाजा पर ब्लैकलिस्टेड या इनएक्टिव टैग की समस्या कम होगी और नया टैग लेना आसान हो जाएगा।

CNG और ईंधन: सफर होगा महंगा या सस्ता?

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 फरवरी को बजट भी है।

CNG/PNG: इनकी कीमतों में बदलाव की पूरी संभावना है। अगर दाम बढ़ते हैं, तो आपकी कार चलाने का प्रति किलोमीटर खर्च बढ़ जाएगा।

एविएशन फ्यूल: हवाई ईंधन के दाम बदलने से फ्लाइट टिकटों की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

LPG सिलेंडर: रसोई के बजट पर नजर

    रसोई गैस (LPG) की कीमतें भी कल सुबह अपडेट होंगी। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) के दाम 14.50 रुपये कम हुए थे। इस बार देखना होगा कि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के मोर्चे पर राहत मिलती है या बोझ बढ़ता है।

    ये भी पढ़ें

    EV और हाईटेक कारों ने बदला चांदी का खेल, कीमतों में उछाल की बड़ी वजह बनी इंडस्ट्रियल डिमांड?
    ऑटोमोबाइल
    Electric Vehicles Silver Demand

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    Published on:

    31 Jan 2026 10:04 pm

    Hindi News / Automobile / 1 फरवरी से बदल जाएगी आपकी ड्राइविंग का गणित, FASTag हुआ आसान, लेकिन CNG बिगाड़ सकती है सफर का बजट?
    Story Loader

    बड़ी खबरें

    View All

    ऑटोमोबाइल

    ट्रेंडिंग

    वार्निंग इग्नोर करना पड़ा भारी: यूपी में धू-धू कर जली महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

    Mahindra BE 6 Fire Incident
    ऑटोमोबाइल

    EV और हाईटेक कारों ने बदला चांदी का खेल, कीमतों में उछाल की बड़ी वजह बनी इंडस्ट्रियल डिमांड?

    Electric Vehicles Silver Demand
    ऑटोमोबाइल

    Budget 2026: क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना होगा अब और आसान? ऑटो सेक्टर ने लगाई रियायतों की आस

    Budget 2026 EV Sector India
    ऑटोमोबाइल

    FASTag यूजर्स को बड़ी राहत: 1 फरवरी से खत्म होगा KYV का झंझट, बार-बार वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं

    FASTag New Rules 2026
    ऑटोमोबाइल

    टाटा पंच को टक्कर देने आ रही नई Hyundai Exter, सनरूफ और 6 एयरबैग्स के साथ होगी एंट्री

    Hyundai Exter Facelift 2026
    ऑटोमोबाइल
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Budget 2026

    T20 World Cup 2026

    UGC विवाद

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.