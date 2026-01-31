1 फरवरी से बदल जाएगी आपकी ड्राइविंग का गणित, FASTag हुआ आसान, लेकिन CNG बिगाड़ सकती है सफर का बजट?

1 February 2026 New Rules: कल यानी 1 फरवरी 2026 की सुबह देशवासियों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। एक तरफ जहां वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, वहीं दूसरी ओर सड़क पर दौड़ने वाली आपकी गाड़ी से लेकर आपकी रसोई तक के नियम और कीमतें बदलने जा रही हैं। ऑटो सेक्टर और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है।