FASTag यूजर्स को बड़ी राहत: 1 फरवरी से खत्म होगा KYV का झंझट, बार-बार वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं

NHAI ने स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे पर सफर के लिए फास्टैग अभी भी अनिवार्य है। हालांकि, जुर्माने के नियमों में हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। यदि गाड़ी में बैलेंस नहीं है या फास्टैग नहीं लगा है, तो नगद (Cash) भुगतान करने पर दोगुना (2 गुना) टैक्स देना होगा। वहीं, यदि आप टोल प्लाजा पर UPI या डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो राहत देते हुए जुर्माने को कम कर दिया गया है और आपको केवल 1.25 गुना ही टैक्स देना होगा। भारी जुर्माने से बचने के लिए वाहन मालिक समय पर अपना रिचार्ज सुनिश्चित करें।