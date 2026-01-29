29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

FASTag यूजर्स को बड़ी राहत: 1 फरवरी से खत्म होगा KYV का झंझट, बार-बार वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं

FASTag New Rules 2026 के तहत निजी वाहनों के लिए KYV वेरिफिकेशन की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। जानें 1 फरवरी 2026 से FASTag यूजर्स के लिए क्या बदला है और किन्हें मिलेगी राहत।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 29, 2026

FASTag New Rules 2026

FASTag New Rules 2026 (Image: NHAI)

FASTag New Rules 2026: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश के करोड़ों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी 2026 से निजी वाहनों (कार, जीप और वैन) के लिए नए फास्टैग जारी करते समय अपनाई जाने वाली KYV (Know Your Vehicle) की अनिवार्य प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर यात्रा को सुगम बनाना और कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करना है।

वाहन मालिकों के लिए अब क्या आसान होगा?

अभी तक कई वाहन मालिकों को टैग एक्टिवेट होने के बाद भी बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने, फोटो अपलोड करने या वेरिफिकेशन के लिए बैंक से कॉल आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब ये प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी।

एक बार में एक्टिवेशन: अब नए फास्टैग के लिए सारी जांच टैग जारी होने से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। एक बार टैग मिलने के बाद वाहन मालिकों को दोबारा कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी।

बैंकों की बढ़ी जिम्मेदारी: अब बैंक सीधे सरकारी वाहन (VAHAN) डेटाबेस से आपके गाड़ी की जानकारी वेरिफाई करेंगे। इससे ग्राहकों को बार-बार आरसी (RC) दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सिर्फ गड़बड़ी पर होगी जांच: अब वेरिफिकेशन या KYV की प्रक्रिया सिर्फ उन मामलों में अपनाई जाएगी जहां टैग के गलत इस्तेमाल, धोखाधड़ी या टैग के सही तरीके से न लगे होने का शक होगा।

पुराने यूजर्स पर क्या असर होगा?

अगर आपके पास पहले से फास्टैग है और वह सही तरीके से काम कर रहा है, तो आपको घबराने या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके टैग में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई जाती, आपसे कोई नया वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा।

किसे मिलेगी राहत और किसे नहीं?

किसे फायदा: यह नई छूट सिर्फ निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए ही है।

किसे राहत नहीं: कॉमर्शियल वाहनों (जैसे बस, ट्रक और टैक्सी) के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। उन्हें पहले की तरह ही वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

सफर के लिए जरूरी सलाह

NHAI ने स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे पर सफर के लिए फास्टैग अभी भी अनिवार्य है। हालांकि, जुर्माने के नियमों में हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। यदि गाड़ी में बैलेंस नहीं है या फास्टैग नहीं लगा है, तो नगद (Cash) भुगतान करने पर दोगुना (2 गुना) टैक्स देना होगा। वहीं, यदि आप टोल प्लाजा पर UPI या डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो राहत देते हुए जुर्माने को कम कर दिया गया है और आपको केवल 1.25 गुना ही टैक्स देना होगा। भारी जुर्माने से बचने के लिए वाहन मालिक समय पर अपना रिचार्ज सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें

Renault Duster vs Tata Sierra: पावर में डस्टर आगे, फीचर्स और लग्जरी में सिएरा भारी
ऑटोमोबाइल
Renault Duster vs Tata Sierra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 04:32 pm

Hindi News / Automobile / FASTag यूजर्स को बड़ी राहत: 1 फरवरी से खत्म होगा KYV का झंझट, बार-बार वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

टाटा पंच को टक्कर देने आ रही नई Hyundai Exter, सनरूफ और 6 एयरबैग्स के साथ होगी एंट्री

Hyundai Exter Facelift 2026
ऑटोमोबाइल

FASTag Annual Pass: 200 ट्रिप पूरे हो गए? मिनटों में ऐसे करें दोबारा एक्टिव

FASTag Annual Pass 200 Trip Reactivation
ऑटोमोबाइल

60 Kmpl तक माइलेज और दमदार परफॉर्मेंस, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती 160cc बाइक्स

Cheapest 160cc Bikes in India
ऑटोमोबाइल

Renault Duster vs Tata Sierra: पावर में डस्टर आगे, फीचर्स और लग्जरी में सिएरा भारी

Renault Duster vs Tata Sierra
ऑटोमोबाइल

New Renault Duster 2026: पैनोरमिक सनरूफ और 6 एयरबैग्स से लैस होगी नई रेनो डस्टर, 6 रंगों में पेश किया गया नया मॉडल

New Renault Duster 2026 India Launch
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.