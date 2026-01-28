FASTag Annual Pass: 200 ट्रिप पूरे हो गए? मिनटों में ऐसे करें दोबारा एक्टिव

FASTag Annual Pass: टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू की थी। इस पास के तहत निजी वाहन चालक 3000 रुपये में एक साल या अधिकतम 200 टोल ट्रिप (जो पहले पूरी हो) तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हाईवे पर सफर कर सकते हैं।