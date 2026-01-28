28 जनवरी 2026,

ऑटोमोबाइल

FASTag Annual Pass: 200 ट्रिप पूरे हो गए? मिनटों में ऐसे करें दोबारा एक्टिव

FASTag Annual Pass की 200 ट्रिप पूरी हो गई हैं? Rajmargyatra App से मिनटों में दोबारा एक्टिव करने का पूरा तरीका जानिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 28, 2026

FASTag Annual Pass 200 Trip Reactivation

FASTag Annual Pass 200 Trip Reactivation (Image: ChatGPT)

FASTag Annual Pass: टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू की थी। इस पास के तहत निजी वाहन चालक 3000 रुपये में एक साल या अधिकतम 200 टोल ट्रिप (जो पहले पूरी हो) तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हाईवे पर सफर कर सकते हैं।

हालांकि, कई यूजर्स के मन में यह सवाल है कि अगर साल पूरा होने से पहले ही 200 ट्रिप खत्म हो जाएं तो आगे क्या करें? NHAI के अनुसार, ऐसी स्थिति में FASTag Annual Pass को दोबारा लिया जा सकता है।

200 ट्रिप पूरी होने पर कैसे करें री-एक्टिवेशन?

अगर आपका Annual Pass 200 ट्रिप पूरी होने की वजह से खत्म हो गया है, तो आप Rajmargyatra App की मदद से मिनटों में इसे फिर से चालू कर सकते हैं।

री-एक्टिवेट करने के आसान स्टेप्स को फॉलो करें

  • Rajmargyatra App ओपन करें।
  • Add Pass विकल्प पर क्लिक करें।
  • वाहन और FASTag से जुड़ी जानकारी भरें।
  • 3000 रुपये का पेमेंट करें।
  • पेमेंट के कुछ समय बाद पास फिर से एक्टिव हो जाएगा।

NHAI के मुताबिक, भुगतान के बाद आमतौर पर 2 घंटे के भीतर नया Annual Pass एक्टिव हो जाता है।

अगर साल पूरा हो जाए और ट्रिप बची हों?

इस स्थिति में यूजर्स को राहत नहीं मिलेगी। NHAI पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बची हुई ट्रिप्स अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। साल की अवधि खत्म होते ही सभी शेष ट्रिप्स स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अगले साल फिर से नया FASTag Annual Pass खरीदना होगा।

FASTag Annual Pass के फायदे

  • 3000 रुपये में 200 टोल ट्रिप या एक साल तक सफर।
  • टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं।
  • केवल नॉन-कमर्शियल वाहन (कार, SUV) के लिए मान्य।
  • Rajmargyatra App या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद की सुविधा।

पहली बार FASTag Annual Pass कैसे लें?

जो यूजर्स पहली बार यह पास बनवाना चाहते हैं, वे घर बैठे ऐप या वेबसाइट के जरिए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वैध FASTag डिटेल और FASTag से लिंक बैंक/वॉलेट जानकारी भरकर आसानी से Annual Pass जनरेट कर सकते हैं।

