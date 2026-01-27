Renault Duster vs Tata Sierra: क्या नई डस्टर के आने से कम हो जाएगा टाटा सिएरा का क्रेज? जानें हर एक फीचर का अंतर

Renault Duster vs Tata Sierra: मिडसाइज SUV सेगमेंट में एक बार फिर मुकाबला तेज हो गया है। लंबे इंतजार के बाद Renault ने अपनी पॉपुलर SUV New Renault Duster 2026 को नए अवतार में भारतीय बाजार में उतार दिया है। वहीं, इससे पहले Tata ने भी अपनी आइकॉनिक SUV Tata Sierra को दोबारा लॉन्च कर सेगमेंट में हलचल मचा दी थी। अब सवाल यह है कि नई डस्टर के आने से क्या टाटा सिएरा का क्रेज कम होगा? इसे समझने के लिए दोनों गाड़ियों का फीचर्स, साइज और इंजन के आधार पर तुलना जरूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन किस पर भारी है।