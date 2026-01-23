23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

ऑटोमोबाइल

टाटा का नया धमाका: लॉन्च हुई Tigor XPRES, सिर्फ 47 पैसे प्रति किमी तक मेंटेनेंस खर्च, 5.59 लाख से शुरू

Tata Tigor XPRES Price in India: टाटा मोटर्स ने फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए नई Tata Tigor XPRES पेट्रोल और सीएनजी में लॉन्च की है। 70L सीएनजी टैंक और 47 पैसे/किमी मेंटेनेंस खर्च के साथ जानें इसकी पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 23, 2026

Tata Tigor XPRES Price in India

Tata Tigor XPRES Price in India (Image: Tata Motors)

Tata Tigor XPRES Price in India: टाटा मोटर्स ने अपने 'XPRES' पोर्टफोलियो का दायरा बढ़ाते हुए फ्लीट सेगमेंट के लिए नई Tigor XPRES के पेट्रोल और सीएनजी (CNG) वेरिएंट को बाजार में उतार दिया है। अगर आप टैक्सी या कैब चलाने के बिजनेस में हैं, तो यह खबर आपके काफी काम की हो सकती है क्योंकि कंपनी ने इसे खास तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार किया है।

डिग्गी की समस्या का स्मार्ट समाधान

अक्सर सीएनजी खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी डिग्गी में सामान रखने की होती है, क्योंकि वहां बड़ा सिलेंडर लगा होता है। टाटा ने इस समस्या का हल ट्विन-सिलेंडर तकनीक के जरिए निकाला है।

70 लीटर का बड़ा टैंक: सेगमेंट में पहली बार 70 लीटर (वॉटर कैपेसिटी) वाला ट्विन-सिलेंडर सीएनजी टैंक दिया गया है।

सामान के लिए जगह: इस तकनीक की वजह से डिग्गी में जगह बनी रहती है, जिससे सवारियों का सामान रखने में दिक्कत नहीं आती।

पेट्रोल वेरिएंट: अगर आप पेट्रोल मॉडल चुनते हैं, तो इसमें 419 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है।

कितनी होगी कमाई और कितना आएगा खर्च?

किसी भी फ्लीट ऑपरेटर के लिए सबसे जरूरी चीज यह होती है कि गाड़ी चलाने का खर्चा कितना है। टाटा मोटर्स का दावा है कि इस गाड़ी का मेंटेनेंस खर्च काफी कम है।

मेंटेनेंस लागत: कंपनी के मुताबिक, इस गाड़ी को चलाने का रखरखाव खर्च मात्र 0.47 रुपये (47 पैसे) प्रति किलोमीटर के आसपास आता है।

इंजन की ताकत: गाड़ी में वही पुराना और आजमाया हुआ 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

वारंटी: ऑपरेटरों की चिंता कम करने के लिए इसमें 3 साल या 1,00,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर आप इसे 5 साल या 1,80,000 किमी तक भी बढ़वा सकते हैं।

कीमत कितनी है?

इन गाड़ियों की कीमत के लिए टेबल देखें।

वेरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
Tigor XPRES पेट्रोल5.59 लाख रुपये
Tigor XPRES CNG6.59 लाख रुपये

टाटा मोटर्स ने चुनिंदा शहरों में खास फ्लीट-केंद्रित डीलरशिप बनाई है, ताकि कमर्शियल ग्राहकों को सर्विस और सपोर्ट के लिए ज्यादा भटकना न पड़े। यह गाड़ी खास तौर पर एयरपोर्ट रन, ऑफिस पिक-अप और ड्रॉप और लंबी दूरी की टैक्सी सेवाओं के लिए एक विकल्प के रूप में देखी जा रही है।

Renault Duster 2026 India Launch

Published on:

23 Jan 2026 05:44 pm

ऑटोमोबाइल

