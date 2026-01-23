टाटा का नया धमाका: लॉन्च हुई Tigor XPRES, सिर्फ 47 पैसे प्रति किमी तक मेंटेनेंस खर्च, 5.59 लाख से शुरू

Tata Tigor XPRES Price in India: टाटा मोटर्स ने अपने 'XPRES' पोर्टफोलियो का दायरा बढ़ाते हुए फ्लीट सेगमेंट के लिए नई Tigor XPRES के पेट्रोल और सीएनजी (CNG) वेरिएंट को बाजार में उतार दिया है। अगर आप टैक्सी या कैब चलाने के बिजनेस में हैं, तो यह खबर आपके काफी काम की हो सकती है क्योंकि कंपनी ने इसे खास तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार किया है।