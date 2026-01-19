अक्टूबर 2026 से शहरों में चलेंगी सिर्फ लो-फ्लोर बसें, इन लोगों को होगा फायदा, जानें नया नियम

Low Floor Buses in India: शहर की भागदौड़ में बस पकड़ना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। खासकर तब, जब बस की सीढ़ियां इतनी ऊंची हों कि उन पर चढ़ने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़े। आपने अक्सर देखा होगा कि घुटनों के दर्द से परेशान कोई बुजुर्ग, गोद में बच्चा लिए कोई मां या फिर कोई दिव्यांग साथी बस में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। लेकिन अब शहरों के इस सफर के दर्द को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा और बेहद संवेदनशील कदम उठाया है।