New Maruti Baleno: नए लुक और Level 2 ADAS के साथ आई नई Baleno, कीमत 6.09 लाख रूपये से शुरू

नई Baleno के केबिन में डुअल-टोन इंटीरियर के साथ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और प्लश लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इसके अलावा कार में Clarion का प्रीमियम साउंड सिस्टम, एक्टिव कूलिंग के साथ Qi-सर्टिफाइड वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, 360-डिग्री व्यू कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कार में 22.86 सेंटीमीटर (9 इंच) SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट मिलता है। साथ ही Suzuki Connect टेलीमैटिक्स सिस्टम में 40 से ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं।