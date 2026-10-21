Tiger Shroff Firing: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस के बीच जानिए बुलेटप्रूफ कार रेगुलर लग्जरी सेडान से कैसे अलग है?

बुलेटप्रूफ कार रेगुलर लग्जरी सेडान से कैसे अलग है? फोटो-AI
Tiger Shroff Firing: मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफकी कार पर फायरिंग की घटना के बाद उनकी लग्जरी कार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। घटना के समय अभिनेता BMW में सवार थे। ऐसे में सवाल है कि क्या टाइगर श्रॉफ की BMW 3 Series Gran Limousine बुलेटप्रूफ है या इसमें सिर्फ सामान्य सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं? साथ ही बुलेटप्रूफ कार रेगुलर लग्जरी सेडान से कैसे अलग है?
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ की कार में बुलेटप्रूफ ग्लास या बख्तरबंद (Armored) बॉडी पैनल होने की सार्वजनिक रूप से सत्यापित पुष्टि नहीं है। इसलिए इस कार को बुलेटप्रूफ कहना सही नहीं होगा।
बुलेट-रेसिस्टेंट कार में सामान्य कारों के सुरक्षा फीचर्स से अलग विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसका उद्देश्य गोलियों और कुछ अन्य हमलों से यात्रियों की सुरक्षा करना होता है।
आर्मर्ड बॉडी पैनल: कार के संवेदनशील हिस्सों को मजबूत सामग्री से सुरक्षित किया जाता है।
बुलेट-रेसिस्टेंट ग्लास: विशेष रूप से तैयार किए गए शीशे तय प्रकार के गोला-बारूद से होने वाले हमलों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं।
सुरक्षित पैसेंजर केबिन: कार की संरचना इस तरह तैयार की जाती है कि यात्रियों के केबिन में गोलियां घुसने का जोखिम कम हो।
सुरक्षा का स्तर कार में इस्तेमाल की गई तकनीक और उसके सर्टिफिकेशन पर निर्भर करता है। BMW के विशेष Protection मॉडल बैलिस्टिक और अन्य खतरों के लिए अलग टेस्ट और सर्टिफिकेशन से गुजरते हैं। ये सामान्य लग्जरी सेडान से अलग श्रेणी के वाहन हैं।
रिपोर्ट्स में टाइगर श्रॉफ की कार की पहचान BMW 3 Series Gran Limousine 320Ld LCI M Sport के रूप में की गई है। यह लग्जरी डीजल सेडान है, जिसमें सामान्य 3 Series के मुकाबले लंबा व्हीलबेस मिलता है। इससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को पैरों के लिए ज्यादा जगह मिलती है। यह कार ड्राइविंग परफॉर्मेंस, आराम और सुरक्षा तकनीकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हालांकि, इसके सामान्य सेफ्टी फीचर्स को बुलेटप्रूफ सुरक्षा के बराबर नहीं माना जा सकता।
BMW की प्रकाशित स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर इस मॉडल रेंज में कई सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं। हालांकि, सटीक फीचर्स मॉडल ईयर और वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकते हैं।
|सेफ्टी फीचर
|क्या है इसका काम?
|मल्टीपल एयरबैग्स
|टक्कर के दौरान गंभीर चोटों का जोखिम कम करने में मदद करते हैं। संबंधित मॉडल रेंज में फ्रंट, साइड और हेड एयरबैग्स शामिल हैं।
|एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)
|तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकने में मदद करता है, जिससे चालक को स्टीयरिंग पर बेहतर नियंत्रण मिलता है।
|डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC)
|पकड़ कम होने या कार के फिसलने का खतरा होने पर उसे स्थिर रखने में मदद करता है।
|रन-फ्लैट टायर
|मजबूत साइडवॉल वाले ये टायर हवा निकलने के बाद भी सीमित दूरी तक चलने में मदद कर सकते हैं। यह निर्माता की निर्धारित शर्तों पर निर्भर करता है।
|पार्किंग और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम
|वेरिएंट के अनुसार पार्किंग सेंसर, रिवर्सिंग कैमरा, Parking Assistant Plus और टक्कर या ब्लाइंड स्पॉट से जुड़े खतरे की चेतावनी देने वाले सिस्टम मिल सकते हैं।
नहीं, इन सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और टक्कर होने पर यात्रियों को सुरक्षा देना है। एयरबैग्स, ABS और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स गोली से बचाव के लिए नहीं बनाए गए हैं। इसी तरह, रन-फ्लैट टायर हवा निकलने के बाद सीमित दूरी तक गाड़ी चलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा भी कार को बुलेटप्रूफ नहीं बनाती।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में इस बात की सार्वजनिक रूप से सत्यापित पुष्टि नहीं है कि टाइगर श्रॉफ की BMW में बुलेटप्रूफ ग्लास या आर्मर्ड बॉडी पैनल लगाए गए हैं। इसलिए कार को बुलेटप्रूफ बताने का कोई पुष्ट आधार नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग