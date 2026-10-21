Tiger Shroff Firing: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस के बीच जानिए बुलेटप्रूफ कार रेगुलर लग्जरी सेडान से कैसे अलग है?

रिपोर्ट्स में टाइगर श्रॉफ की कार की पहचान BMW 3 Series Gran Limousine 320Ld LCI M Sport के रूप में की गई है। यह लग्जरी डीजल सेडान है, जिसमें सामान्य 3 Series के मुकाबले लंबा व्हीलबेस मिलता है। इससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को पैरों के लिए ज्यादा जगह मिलती है। यह कार ड्राइविंग परफॉर्मेंस, आराम और सुरक्षा तकनीकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हालांकि, इसके सामान्य सेफ्टी फीचर्स को बुलेटप्रूफ सुरक्षा के बराबर नहीं माना जा सकता।