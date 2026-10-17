Dussehra Money Tips: इस दशहरे पर छोड़ दें पैसों से जुड़ी ये बुरी आदतें, सुधर सकते हैं आपके आर्थिक हालात

त्योहार पर महंगा फोन, टीवी, गाड़ी या दूसरे सामान खरीदने के लिए लोन लेना कई बार भारी पड़ सकता है। खासकर तब, जब खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने की क्षमता न हो। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर पूरा नहीं चुकाने पर ब्याज और दूसरे शुल्क तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे हर महीने की आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है और बचत करना मुश्किल हो जाता है। लगातार कर्ज का बोझ क्रेडिट स्कोर पर भी असर डाल सकता है।