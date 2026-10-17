Upcomimg IPO: अगले हफ्ते Jio समेत 6 आईपीओ में पैसा लगाने का मिलेगा मौका, जानिए GMP, प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

IPO Next Week: अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में निवेशकों की नजर 2 बड़े IPOs पर रहेंगी। जियो प्लेटफॉर्म्स और पारस हेल्थकेयर के आईपीओ 21 अक्टूबर 2026 को खुलने वाले हैं। दोनों में निवेश के लिए 23 अक्टूबर तक पैसा लगाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही चार अन्य कंपनियों के आईपीओ में बोली लगाने का आखिरी दिन 19 अक्टूबर होगा। यानी अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में निवेशकों के पास कई विकल्प होंगे, लेकिन हर आईपीओ की कीमत, कारोबार और वित्तीय स्थिति को समझना जरूरी है। इस दौरान फ्यूजन सीएक्स के आईपीओ का अलॉटमेंट भी 19 अक्टूबर को फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं, एचडी फायर प्रोटेक्ट के शेयर 21 अक्टूबर को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।