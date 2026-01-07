Rajsamand: युवक की हत्या कर शव को लेकर कार से 26 किमी तक घूमते रहे, शव कुएं में फेंककर भागे, पुलिस ने किया खुलासा

राजसमंद। पैसों के लेनदेन से जुड़े एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को डिटेन किया है। मामला धोईंदा निवासी हरिश जोशी की हत्या से जुड़ा हुआ है। हरिश जोशी को लेकर कांकरोली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। काफी समय तक कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया। बीते सोमवार को बड़ी संख्या में लोग जिला कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करने का अल्टीमेटम भी दिया था।