Fake lease: वनाधिकार पट्टा जारी करने में बड़ा फर्जीवाड़ा: 27 ग्रामीणों के नाम कर दी 55 हेक्टेयर वन भूमि

Fake lease: केल्हारी तहसील क्षेत्र से सामने आया फर्जी वनाधिकार पट्टा जारी करने का मामला, इन 55 हेक्टेयर जमीन पर लगी धान की खरीदी पर लगी रोक

2 min read

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 30, 2025

Fake lease

Demo pic (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर. एमसीबी जिले के केल्हारी तहसील क्षेत्र में बनाए गए वनभूमि पट्टे की जांच में 27 वनाधिकार पत्रक फर्जी मिले हैं। मामले में फर्जी पट्टे (Fake lease) में आवंटित 55 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि से धान की खरीदी पर रोक लगा दी गई है। फर्जीवाड़े का खुलासा जिला विभाजन के बाद सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मनेंद्रगढ़ द्वारा सूची का मिलान कराने के बाद उजागर हुआ।

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति कोरिया की बैठक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007, संशोधित नियम 2012 के तहत केल्हारी अनुभाग के 27 हितग्राहियों के नाम वन अधिकार दावों का अनुमोदन हुआ था। जिला विभाजन के बाद सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मनेंद्रगढ़ ने सूची की मिलान कराया। लेकिन 27 वनाधिकार पट्टे (Fake lease) दर्ज होना नहीं पाया गया है।

साथ ही तत्कालीन कलेक्टर व सहायक आयुक्त कोरिया, डीएएफ मनेन्द्रगढ़ की कार्यवाही विवरण से मेल नहीं हुए। मामले में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट को पत्र लिखकर बताया गया है कि 27 वन अधिकार मान्यता पत्र फर्जी प्रतीत होते हैं। इससे जिला प्रशासन द्वारा हितग्राहियों के नाम से दर्ज खसरा नंबरों में धान खरीदी (गिरदावरी एवं धान खरीदी) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा (Fake lease) दी गई है।

मामले (Fake lease) में कलेक्टर वेकंट ने तहसीलदार केल्हारी, जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी तथा समिति प्रबंधक केल्हारी, कछौड़ एवं डोडक़ी को आदेश जारी किया है। एसडीएम केल्हारी तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एमसीबी को भी कार्यवाही करने आदेश दिए गए हैं।

Fake lease: ये हैं वनाधिकार पट्टेधारी

संदिग्ध वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की सूची जारी की गई है। इसमें (Fake lease)ग्राम पंचायत पहाड़वाही निवासी कमरेश तिग्गा 2 हेक्टेयर, बैजनाथ 2 हेक्टेयर, लॉरेन्स एक्का 3 हेक्टयर, कमिल एक्का 4 हेक्टेयर, करमेला ग्राम पंचायत केलुआ 2 हेक्टेयर, दया किशोर 1.8 हेक्टेयर, सुनीता लकड़ा 2.6 हेक्टेयर, उजीत लकड़ा 3 हेक्टेयर,

उदय कुर्रे 2.03 हेक्टेयर, पूनम 2 हेक्टेयर शामिल हैं। ग्राम खरला में मरियम 3 हेक्टेयर, सुमन कुजूर 2.098 हेक्टेयर, जीवन कुजूर ग्राम पंचायत केलुआ 2 हेक्टेयर, युगनाथ सिंह ग्राम पंचायत महाई 2 हेक्टेयर, संतोष कुमार महाई 1.94 हेक्टेयर, सविता महाई 1.88 हेक्टे, मालती यादव महाई 2.00 हेक्टेयर शामिल हैं।

अयोध्या सिंह ग्राम केवटी 2 हेक्टे, गंगा सिंह 2 हेक्टेयर, धरमसाय 2 हेक्टेयर, तिजोमनी 1.053 हेक्टे, अजमेर सिंह पसौरी रकबा 2.029 हेक्टेयर, श्रवण सिंह 2 हेक्टेयर, ओम प्रकाश शिवगढ़ 1.4 हेक्टेयर, पूनम सिंह 2 हेक्टेयर, पूरन सिंह केवटी 2 हेक्टेयर और कुंती ग्राम केवटी 1.2 हेक्टेयर शामिल हैं। सूची में शामिल हितग्राहियों के वन अधिकार पत्रों में दर्ज खसरों में धान खरीदी पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Published on:

30 Sept 2025 03:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Fake lease: वनाधिकार पट्टा जारी करने में बड़ा फर्जीवाड़ा: 27 ग्रामीणों के नाम कर दी 55 हेक्टेयर वन भूमि

