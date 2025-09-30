Fake lease: वनाधिकार पट्टा जारी करने में बड़ा फर्जीवाड़ा: 27 ग्रामीणों के नाम कर दी 55 हेक्टेयर वन भूमि

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति कोरिया की बैठक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007, संशोधित नियम 2012 के तहत केल्हारी अनुभाग के 27 हितग्राहियों के नाम वन अधिकार दावों का अनुमोदन हुआ था। जिला विभाजन के बाद सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मनेंद्रगढ़ ने सूची की मिलान कराया। लेकिन 27 वनाधिकार पट्टे (Fake lease) दर्ज होना नहीं पाया गया है।