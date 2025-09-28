Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Anjali Arora: एल्विश यादव के बाद अंजलि अरोरा का रास गरबा कार्यक्रम भी रद्द, हिंदू संगठनों ने किया था विरोध

Anjali Arora: अश्लीलता व फूहड़ता फैलाने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोरा का किया था विरोध, आज होना था कार्यक्रम

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 28, 2025

Anjali Arora

Anjali Arora (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। यूट्यूबर एल्विश यादव के बाद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोरा (Anjali Arora) का रास गरबा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। सोशल मीडिया में अश्लीलता व फूहड़ता फैलाने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने अंबिकापुर में 28 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम का विरोध किया था। इसके बाद आयोजकों ने अंजलि अरोरा का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके पूर्व 27 सितंबर को यूट्यूबर एल्विश यादव के कार्यक्रम को भी विरोध प्रदर्शन के बाद रद्द किया गया था। एल्विश यादव शहर के होटल पर्पल ऑर्किड में जश्न डांडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला था।

शहर में यूट्यूबर एल्विश यादव व सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोरा (Anjali Arora) का कार्यक्रम होना था। एल्विश यादव का कार्यक्रम 27 सितंबर को होटल पर्पल ऑर्किड में होना था। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। शहर के हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर एल्विश यादव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

Hindu organisation youths burnt Anjali Arora poster (Photo- Patrika)

प्रदर्शन करने वालों ने एल्विश यादव पर विवादित कलाकार होने और सांपों के जहर की तस्करी से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उन्होंने एल्विश यादव और उनके मैनेजर की गाड़ी को भी घेर लिया था। इसके बाद एल्विश यादव का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था।

Anjali Arora: अंजलि अरोरा का कार्यक्रम भी रद्द

अंजलि अरोरा (Anjali Arora) का 28 सितंबर को सरगवां पैलेस रिसॉर्ट में रास गरबा कार्यक्रम आयोजित था। हिंदू संगठन के युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आयोजकों ने अंजलि अरोरा का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। कार्यक्रम रद्द होने से टिकट खरीद चुके लोगों में मायूसी देखी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Students beaten: स्कूल में बहुत हीरो बनते हो, कहकर 10वीं कक्षा के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं के छात्रों को पीटा
अंबिकापुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 07:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Anjali Arora: एल्विश यादव के बाद अंजलि अरोरा का रास गरबा कार्यक्रम भी रद्द, हिंदू संगठनों ने किया था विरोध

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Students beaten: स्कूल में बहुत हीरो बनते हो, कहकर 10वीं कक्षा के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं के छात्रों को पीटा

Students beaten
अंबिकापुर

World Rabies Day: रेबीज एक जानलेवा बीमारी, झाडफ़ूंक और अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें, जागरुकता से ही बचेगी जान

World Rabies Day
अंबिकापुर

Stone attack: महिला से विवाद के बीच उसके नाबालिग बेटे के सिर पर दे मारा पत्थर, डेढ़ माह बाद आरोपी गया जेल

Stone attack
अंबिकापुर

Alvish Yadav: Video: यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोरा का अंबिकापुर में विरोध, हिंदू संगठन के युवाओं ने रोकी कार, डांडिया कार्यक्रम रद्द

Alvish Yadav protest
अंबिकापुर

Ramgarh Pahad: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ पर्वत के मुद्दे में राज्य सरकार को जांच के दिए निर्देश, पूर्व डिप्टी सीएम के पत्र पर लिया एक्शन

Ramgarh Pahad
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.