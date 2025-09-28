Anjali Arora: एल्विश यादव के बाद अंजलि अरोरा का रास गरबा कार्यक्रम भी रद्द, हिंदू संगठनों ने किया था विरोध

अंबिकापुर। यूट्यूबर एल्विश यादव के बाद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोरा (Anjali Arora) का रास गरबा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। सोशल मीडिया में अश्लीलता व फूहड़ता फैलाने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने अंबिकापुर में 28 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम का विरोध किया था। इसके बाद आयोजकों ने अंजलि अरोरा का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके पूर्व 27 सितंबर को यूट्यूबर एल्विश यादव के कार्यक्रम को भी विरोध प्रदर्शन के बाद रद्द किया गया था। एल्विश यादव शहर के होटल पर्पल ऑर्किड में जश्न डांडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला था।