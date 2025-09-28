Anjali Arora: एल्विश यादव के बाद अंजलि अरोरा का रास गरबा कार्यक्रम भी रद्द, हिंदू संगठनों ने किया था विरोध

Anjali Arora (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। यूट्यूबर एल्विश यादव के बाद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोरा (Anjali Arora) का रास गरबा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। सोशल मीडिया में अश्लीलता व फूहड़ता फैलाने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने अंबिकापुर में 28 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम का विरोध किया था। इसके बाद आयोजकों ने अंजलि अरोरा का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके पूर्व 27 सितंबर को यूट्यूबर एल्विश यादव के कार्यक्रम को भी विरोध प्रदर्शन के बाद रद्द किया गया था। एल्विश यादव शहर के होटल पर्पल ऑर्किड में जश्न डांडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला था।
शहर में यूट्यूबर एल्विश यादव व सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोरा (Anjali Arora) का कार्यक्रम होना था। एल्विश यादव का कार्यक्रम 27 सितंबर को होटल पर्पल ऑर्किड में होना था। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। शहर के हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर एल्विश यादव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन करने वालों ने एल्विश यादव पर विवादित कलाकार होने और सांपों के जहर की तस्करी से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उन्होंने एल्विश यादव और उनके मैनेजर की गाड़ी को भी घेर लिया था। इसके बाद एल्विश यादव का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था।
अंजलि अरोरा (Anjali Arora) का 28 सितंबर को सरगवां पैलेस रिसॉर्ट में रास गरबा कार्यक्रम आयोजित था। हिंदू संगठन के युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आयोजकों ने अंजलि अरोरा का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। कार्यक्रम रद्द होने से टिकट खरीद चुके लोगों में मायूसी देखी जा रही है।
