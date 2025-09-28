Students beaten: स्कूल में बहुत हीरो बनते हो, कहकर 10वीं कक्षा के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं के छात्रों को पीटा

Students parents in police station (Photo- Patrika)
लखनपुर। लखनपुर थाना अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढऩे वाले छात्रों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। घटना 26 सितंबर की है। बताया जा रहा है कि स्कूल से घर जा रहे एक विशेष समुदाय के 12वीं कक्षा के छात्रों का रास्ता रोकने के बाद उसी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने साथियों के साथ पिटाई (Students beaten) कर दी। इस दौरान कथित तौर पर स्कूल में हीरो बनने की बात कहकर मारपीट की गई।
मारपीट की घटना (Students beaten) की जानकारी मिलते ही पीडि़त छात्रों के अभिभावक भडक़ उठे। इसके बाद अभिभावक बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया।
उनका कहना था कि यदि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लोगों के विरोध (Students beaten) और दबाव को देखते हुए पुलिस ने मामले में त्वरित संज्ञान लिया।
लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने 10वीं के छात्र व उसके 4 सहयोगी को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया है। प्रकरण (Students beaten) में धारा 296, 251(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। मामले में प्रार्थी इंद्रजीत
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग