Students beaten: स्कूल में बहुत हीरो बनते हो, कहकर 10वीं कक्षा के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं के छात्रों को पीटा

लखनपुर। लखनपुर थाना अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढऩे वाले छात्रों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। घटना 26 सितंबर की है। बताया जा रहा है कि स्कूल से घर जा रहे एक विशेष समुदाय के 12वीं कक्षा के छात्रों का रास्ता रोकने के बाद उसी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने साथियों के साथ पिटाई (Students beaten) कर दी। इस दौरान कथित तौर पर स्कूल में हीरो बनने की बात कहकर मारपीट की गई।