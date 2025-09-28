Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Students beaten: स्कूल में बहुत हीरो बनते हो, कहकर 10वीं कक्षा के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं के छात्रों को पीटा

Students beaten: पीडि़त छात्र के अभिभावक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मारपीट में शामिल 10वीं कक्षा के छात्र व उसके 4 साथियों पर दर्ज किया अपराध

less than 1 minute read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 28, 2025

Students beaten

Students parents in police station (Photo- Patrika)

लखनपुर। लखनपुर थाना अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढऩे वाले छात्रों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। घटना 26 सितंबर की है। बताया जा रहा है कि स्कूल से घर जा रहे एक विशेष समुदाय के 12वीं कक्षा के छात्रों का रास्ता रोकने के बाद उसी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने साथियों के साथ पिटाई (Students beaten) कर दी। इस दौरान कथित तौर पर स्कूल में हीरो बनने की बात कहकर मारपीट की गई।

मारपीट की घटना (Students beaten) की जानकारी मिलते ही पीडि़त छात्रों के अभिभावक भडक़ उठे। इसके बाद अभिभावक बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया।

उनका कहना था कि यदि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लोगों के विरोध (Students beaten) और दबाव को देखते हुए पुलिस ने मामले में त्वरित संज्ञान लिया।

Students beaten: 5 के खिलाफ अपराध दर्ज

लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने 10वीं के छात्र व उसके 4 सहयोगी को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया है। प्रकरण (Students beaten) में धारा 296, 251(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। मामले में प्रार्थी इंद्रजीत

ये भी पढ़ें

World Rabies Day: रेबीज एक जानलेवा बीमारी, झाडफ़ूंक और अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें, जागरुकता से ही बचेगी जान
अंबिकापुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2025 07:01 pm

Published on:

28 Sept 2025 06:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Students beaten: स्कूल में बहुत हीरो बनते हो, कहकर 10वीं कक्षा के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं के छात्रों को पीटा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Anjali Arora: एल्विश यादव के बाद अंजलि अरोरा का रास गरबा कार्यक्रम भी रद्द, हिंदू संगठनों ने किया था विरोध

Anjali Arora
अंबिकापुर

World Rabies Day: रेबीज एक जानलेवा बीमारी, झाडफ़ूंक और अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें, जागरुकता से ही बचेगी जान

World Rabies Day
अंबिकापुर

Stone attack: महिला से विवाद के बीच उसके नाबालिग बेटे के सिर पर दे मारा पत्थर, डेढ़ माह बाद आरोपी गया जेल

Stone attack
अंबिकापुर

Alvish Yadav: Video: यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोरा का अंबिकापुर में विरोध, हिंदू संगठन के युवाओं ने रोकी कार, डांडिया कार्यक्रम रद्द

Alvish Yadav protest
अंबिकापुर

Ramgarh Pahad: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ पर्वत के मुद्दे में राज्य सरकार को जांच के दिए निर्देश, पूर्व डिप्टी सीएम के पत्र पर लिया एक्शन

Ramgarh Pahad
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.