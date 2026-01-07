प्रयागराज में बेटे ने पिता- बहन और भांजी को कुल्हाड़ी से काट डाला भाई की हत्या करने के लिए 3 KM तक दौड़ाया, ट्रिपल मर्डर से पहले सनसनी

प्लान के तहत मुकेश ने चार दिन पहले अपने तीनों बच्चों को साढ़ू के घर छोड़ दिया। आमतौर पर वह बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देता था। लेकिन इस बार उसने ऐसा किया। 2 जनवरी की रात वह छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ। पिता रामवीर छत पर सो रहे थे। जबकि साधना और उसकी 14 वर्षीय बेटी आस्था नीचे कमरे में थीं। पहले पिता से झगड़ा हुआ। फिर उनकी गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। शोर सुनकर साधना और आस्था आईं। जिन्हें पीछा कर नीचे मार डाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि तीनों की गर्दन पर सिर्फ एक-एक गहरा वार था। ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हुई। इसके बाद शवों को कुएं में फेंक दिया गया।