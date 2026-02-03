CG News: मोदी सरकार छत्तीसगढ़ पर मेहरबान, रेल मंत्री ने 7,470 करोड़ रुपए देने का किया बड़ा ऐलान

CG News: केंद्रीय बजट में रेलवे को 2.93 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है, इसमें छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे उम्मीद जगी है कि छत्तीसगढ़ में भी रेल का विकास तेजी से होगा। बस्तर (आदिवासी) क्षेत्र में विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। रायपुर मंडल के डीआरएम दयानंद ने कहा कि रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना का कार्य किया जाना है। दल्लीराजहरा -ताड़ोकी- रावघाट रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है, जो करीब 90 प्रतिशत हो गया है।