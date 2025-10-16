Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मिला नेशनल अवार्ड

भोपाल में बुधवार को आयोजित कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सीईओ सुनील कुमार बर्नवाल ने राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला व प्रोजेक्ट डायरेक्टर (ऑपरेशन) डॉ. धर्मेंद्र गहवाई को अवार्ड प्रदान किया। अधिकारियों का कहना है कि एसएनए ने संदिग्ध क्लेम की पहचान कर व्यापक फील्ड ऑडिट करवा रहा है। क्लेम प्रोसेसिंग के टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) में उल्लेखनीय कमी, स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट (साफू) टीम का सशक्त गठन और एपैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ नियमित संवाद किया जा रहा है।