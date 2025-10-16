Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मिला नेशनल अवार्ड

Ayushman Bharat Scheme: छत्तीसगढ़ में संदिग्ध दावों की संया अधिक पाई गई थी। इस स्थिति में सुधार के लिए एसएनए ने सत कदम उठाया। हालांकि न केवल निजी, बल्कि आंबेडकर अस्पताल में भी सस्पेक्टेड क्लेम किया जा रहा है।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 16, 2025

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मिला नेशनल अवार्ड

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को नेशनल अवार्ड मिला है। योजना में प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यहां 97 फीसदी अस्पतालों में योजना के तहत कैशलेस इलाज किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि देश में यह सबसे अधिक है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में 62 व देश का औसत मात्र 52 फीसदी है।

भोपाल में बुधवार को आयोजित कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सीईओ सुनील कुमार बर्नवाल ने राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला व प्रोजेक्ट डायरेक्टर (ऑपरेशन) डॉ. धर्मेंद्र गहवाई को अवार्ड प्रदान किया। अधिकारियों का कहना है कि एसएनए ने संदिग्ध क्लेम की पहचान कर व्यापक फील्ड ऑडिट करवा रहा है। क्लेम प्रोसेसिंग के टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) में उल्लेखनीय कमी, स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट (साफू) टीम का सशक्त गठन और एपैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ नियमित संवाद किया जा रहा है।

इस साल जनवरी में एनएचए की समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ में संदिग्ध दावों की संया अधिक पाई गई थी। इस स्थिति में सुधार के लिए एसएनए ने सत कदम उठाया। हालांकि न केवल निजी, बल्कि आंबेडकर अस्पताल में भी सस्पेक्टेड क्लेम किया जा रहा है। इस संबंध में नाफू ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भी दिया है। ये क्लेम करीब 2 करोड़ रुपए का है। क्लेम की संया 2127 है। ये 1 मई से 3 सितंबर तक का है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि संदिग्ध क्लेम में भारी कमी आई है। जहां पहले प्रति सप्ताह 2,000 से अधिक संदिग्ध दावे दर्ज होते थे। वहीं, अब यह घटकर 500 से भी कम रह गए हैं। वहीं, क्लेम अप्रूवल का समय घटकर अब केवल 7 से 10 दिन रह गया है।

अवार्ड लेतीं हैल्थ डायरेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला

प्रदेश में 97 फीसदी अस्पताल योजना के तहत कैशलेस इलाज कर रहे हैं, जो बड़ी उपलब्धि है। नेशनल अवार्ड मिलना भी गौरव करने वाला है। सभी जिलों की समीक्षा बैठकों के प्रमुख एजेंडा में आयुष्मान भारत को शामिल किया गया है। प्रदेश स्तर पर भी प्रत्येक माह जिलों के साथ समीक्षा कर योजना की समीक्षा की जा रही है। - श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 01:50 pm

Published on:

16 Oct 2025 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मिला नेशनल अवार्ड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित, 2739 पुराने और नए स्वीकृतकेंद्रों पर होगी धान की खरीदी

CG News: समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित, 2739 पुराने और नए स्वीकृतकेंद्रों पर होगी धान की खरीदी
रायपुर

पूर्व CM बघेल के बेटे चैतन्य को राहत नहीं.. जेल में मनेगी दिवाली, 28 तक बढ़ी न्यायिक रिमांड

CG liquor Scam, CG News, Chaitanya Baghel
रायपुर

CG News: अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, अगले विधानसभा तक सरकार लाएगी विधेयक

CG News: अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, अगले विधानसभा तक सरकार लाएगी विधेयक
रायपुर

CG News: इसरो तैयार करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, जल, जंगल, जमीन से लेकर अपराधियों तक की निगरानी

CG News: इसरो तैयार करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, जल, जंगल, जमीन से लेकर अपराधियों तक की निगरानी
रायपुर

छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिला राष्ट्रीय सम्मान,‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’ घोषित

छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिला राष्ट्रीय सम्मान,‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’ घोषित
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.