बिलासपुर में जल्द शुरू होगा अन्नपूर्णा’ ग्रेन एटीएम, अब मशीन से मिलेगा राशन, जानिए क्या है ये

निरीक्षण के दौरान संचालक खाद्य ने निर्माण कार्य से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा का पालन करते हुए प्रत्येक एजेंसी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, जिससे परियोजना में अनावश्यक देरी न हो। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, जिला प्रबंधक नान नितिन दीवान, नगर निगम के अभियंता रमणदीप छाबड़ा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने संचालक खाद्य को निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया और निर्धारित समय के भीतर परियोजना पूर्ण करने का भरोसा दिलाया।