5 करोड़ की चोरी का सच आया सामने! बिलासपुर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 3 नाबालिग गिरफ्तार

Bilaspur Theft Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के नेहरू नगर में कारोबारी के घर हुई कथित 5 करोड़ रुपये की चोरी का मामला जांच में पूरी तरह अफवाह निकला। सिविल लाइन पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से ₹1.06 लाख से अधिक नकद, सोने-चांदी के जेवर और अन्य सामान बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया कि घर के कुछ कीमती सामान मकान के अंदर ही सुरक्षित रखे हुए थे। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।