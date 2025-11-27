भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने दो मासूमों को रौंदा, पिता गंभीर… देखें एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सरिया थाना क्षेत्र के बरपाली गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही एक ब्रेजा कार ने बाइक से स्कूल जा रहे दो मासूम बच्चों और उनके परिजन को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसा इतना भयावह था कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह पूरा हादसा पास ही स्थित एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है।
जानकारी के अनुसार, बरपाली निवासी मेघनाथ पटेल बुधवार को अपनी 7 वर्षीय बेटी जिया पटेल और गांव के ही 7 वर्षीय बच्चे हर्षित पटेल को मोटरसाइकिल से स्कूल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान खरीदा और जैसे ही वे स्कूल की ओर आगे बढ़े, तभी गांधी चौराहे की दिशा से आ रही तेज रफ्तार ब्रेजा कार (वाहन क्रमांक CG 13 AT 9955) ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर दूर तक उछलकर जा गिरे और वहीं बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।
हादसे में हर्षित पटेल ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल मेघनाथ पटेल और उनकी बेटी जिया को तुरंत रायगढ़ जिला अस्पताल भेजा गया। लेकिन प्राथमिक उपचार के दौरान जिया पटेल को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर मेघनाथ पटेल की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है।
सरिया पुलिस ने बताया कि हादसे को अंजाम देने वाला चालक सजन अग्रवाल, निवासी बरमकेला है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ धारा 105, 125(ए) और 281 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
एक ही गांव के दो मासूम बच्चों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए पुलिस (Huge Road Accident) को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों।
