भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने दो मासूमों को रौंदा, पिता गंभीर… देखें एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो

जानकारी के अनुसार, बरपाली निवासी मेघनाथ पटेल बुधवार को अपनी 7 वर्षीय बेटी जिया पटेल और गांव के ही 7 वर्षीय बच्चे हर्षित पटेल को मोटरसाइकिल से स्कूल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान खरीदा और जैसे ही वे स्कूल की ओर आगे बढ़े, तभी गांधी चौराहे की दिशा से आ रही तेज रफ्तार ब्रेजा कार (वाहन क्रमांक CG 13 AT 9955) ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर दूर तक उछलकर जा गिरे और वहीं बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।