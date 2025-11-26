विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 30 से 35 पेटी बोतल फूटी, फिर… जानें कैसे हुआ हादसा?

विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Road Accident: विदेशी शराब से भरी गाड़ी पामगढ़-शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 150 से ज्यादा शराब की बोतलें फूट गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और बाकी को सुरक्षित भेजा गया। रात की घटना होने से बड़ा हादसा टल गया। साथ ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।
बिलासपुर से जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जा रही विदेशी शराब से भरी गाड़ी बिलासपुर शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में जुनेजा पेट्रोल पंप पामगढ़ से कुछ दूर पहले अचानक अनियंत्रित होकर नाला से नीचे पलट गई। गाड़ी में गोवा, बियर ब्रांड की 495 कार्टून शराब थी। जिसमें से लगभग 25 से 35 से ज्यादा कार्टून की शराब की बोतल टूट गईं है। घटना सोमवार की रात लगभग 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है।
सूचना मिलते ही पामगढ़ पुलिस घटनास्थल पहुंच गई थी। पामगढ़ थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा अपने टीम सहित मौजूद रहे। साथ ही आबकारी विभाग के सुपरवाइजर सहित विभाग की कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद सुबह मौके पर शिटिंग का कार्य जारी रहा।
घटना में गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल किसी भी तरह का जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह होते ही आसपास के कई लोग शराब लेने टूट पड़े थे। कई लोग शराब लूटकर फरार भी हो गए। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची तो लोग मौके से फरार हो गए थे। वाहन में एकमात्र चालक मौजूद था और कोई नहीं था, ऐसे में चालक भी कुछ नहीं कर सका। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शराब की पेटी को सुरक्षित माजदा में शिफ्ट की गई।
बताया जा रहा है कि ट्रक रात में सामने वाली कार को साइड देने के चक्कर में सड़क से नीचे उतरी और नीचे नाला में जाकर पलट गई। दिन होने से आसपास लोगों की भीड़ रहती है, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था।
पामगढ़ से शिवरीनारायण स्टेट हाइवे की सड़क को चकाचक तो बना दी गई। लेकिन साइड शोल्डर अब तक नहीं भरा गया। ऐसे में आए दिन इस सड़क हादसे हो रहे हैं। खासकर रात के समय हर रोज अंधेरे में अपर डिपर में साइड नहीं होने से सड़क नीचे उतारने से हादसे हो रहे। जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग को जानकारी के बाद भी अनदेखी की जा रही है। शराब से भरी वाहन इसी चक्कर में सड़क दुर्घटना की शिकार हुई।
