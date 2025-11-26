विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 30 से 35 पेटी बोतल फूटी, फिर… जानें कैसे हुआ हादसा?

घटना में गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल किसी भी तरह का जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह होते ही आसपास के कई लोग शराब लेने टूट पड़े थे। कई लोग शराब लूटकर फरार भी हो गए। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची तो लोग मौके से फरार हो गए थे। वाहन में एकमात्र चालक मौजूद था और कोई नहीं था, ऐसे में चालक भी कुछ नहीं कर सका। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शराब की पेटी को सुरक्षित माजदा में शिफ्ट की गई।