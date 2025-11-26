Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 30 से 35 पेटी बोतल फूटी, फिर… जानें कैसे हुआ हादसा?

Road Accident: विदेशी शराब से भरी गाड़ी पामगढ़-शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 150 से ज्यादा शराब की बोतलें फूट गई।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Nov 26, 2025

विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Road Accident: विदेशी शराब से भरी गाड़ी पामगढ़-शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 150 से ज्यादा शराब की बोतलें फूट गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और बाकी को सुरक्षित भेजा गया। रात की घटना होने से बड़ा हादसा टल गया। साथ ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।

बिलासपुर से जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जा रही विदेशी शराब से भरी गाड़ी बिलासपुर शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में जुनेजा पेट्रोल पंप पामगढ़ से कुछ दूर पहले अचानक अनियंत्रित होकर नाला से नीचे पलट गई। गाड़ी में गोवा, बियर ब्रांड की 495 कार्टून शराब थी। जिसमें से लगभग 25 से 35 से ज्यादा कार्टून की शराब की बोतल टूट गईं है। घटना सोमवार की रात लगभग 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है।

सूचना मिलते ही पामगढ़ पुलिस घटनास्थल पहुंच गई थी। पामगढ़ थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा अपने टीम सहित मौजूद रहे। साथ ही आबकारी विभाग के सुपरवाइजर सहित विभाग की कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद सुबह मौके पर शिटिंग का कार्य जारी रहा।

चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई

घटना में गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल किसी भी तरह का जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह होते ही आसपास के कई लोग शराब लेने टूट पड़े थे। कई लोग शराब लूटकर फरार भी हो गए। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची तो लोग मौके से फरार हो गए थे। वाहन में एकमात्र चालक मौजूद था और कोई नहीं था, ऐसे में चालक भी कुछ नहीं कर सका। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शराब की पेटी को सुरक्षित माजदा में शिफ्ट की गई।

बताया जा रहा है कि ट्रक रात में सामने वाली कार को साइड देने के चक्कर में सड़क से नीचे उतरी और नीचे नाला में जाकर पलट गई। दिन होने से आसपास लोगों की भीड़ रहती है, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था।

साइड शोल्डर नहीं भरने से आए दिन हो रहे हादसे, जिम्मेदार अनजान

पामगढ़ से शिवरीनारायण स्टेट हाइवे की सड़क को चकाचक तो बना दी गई। लेकिन साइड शोल्डर अब तक नहीं भरा गया। ऐसे में आए दिन इस सड़क हादसे हो रहे हैं। खासकर रात के समय हर रोज अंधेरे में अपर डिपर में साइड नहीं होने से सड़क नीचे उतारने से हादसे हो रहे। जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग को जानकारी के बाद भी अनदेखी की जा रही है। शराब से भरी वाहन इसी चक्कर में सड़क दुर्घटना की शिकार हुई।

ये भी पढ़ें

Road Accident: सड़क हादसे में HR एग्जीक्यूटिव की मौत, बीमार मां से मिलने आ रही थी बेटी, 9 महीने पहले हुई थी शादी
भिलाई
Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 12:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 30 से 35 पेटी बोतल फूटी, फिर… जानें कैसे हुआ हादसा?

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

PM आवास की दूसरी किस्त दिलाने 10 हजार की मांग, रोजगार सहायक पर ग्रामीण ने लगाया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला

ग्रामीण ने कलेक्टर व सीईओ को सौंपा ज्ञापन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

CG Accident: जांजगीर हादसे में 2 सैनिकों की मौत, एक जवान की आठ दिन पहले हुई थी शादी

CG Accident: जांजगीर हादसे में 2 सैनिकों की मौत, एक जवान की आठ दिन पहले हुई थी शादी
जांजगीर चंपा

CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत
जांजगीर चंपा

Gang Rape Case: महिला के साथ गैंगरेप… 3 आरोपियों को 25-25 साल का सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना

जांजगीर चंपा

बड़ी वारदात: चोरों ने किराना दुकान व मकान से 18 लाख का माल किया साफ, इलाके में मचा हड़कंप

किराना दुकान-मकान में सेंधमारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.