सुरजपुर

Big incident: घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र का तीसरे दिन 12 किमी दूर मिला शव, कहा था- खेलने जा रहा हूं

Big incident: देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरु की तो नदी किनारे उसके कपड़े व चप्पल मिले, अनहोनी की आशंका पर पुलिस को दी थी सूचना

2 min read

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 04, 2025

Big incident

Student dead body found (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत कोरेया आमापारा में खेलने के दौरान घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र शव दूसरे दिन 12 किलोमीटर दूर मिला। शव मिलने की सूचना (Big incident) पर परिजन से लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। यहां शव देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दरअसल छात्र 1 अक्टूबर की दोपहर खेलने जाने की बात कहकर घर से निकला था। जब घर नहीं लौटा तो परिजन उसे ढूंढने लगे। इसी बीच उसके कपड़े और चप्पल घुनघुट्टा नदी के किनारे मिले थे।

इस संबंध में सूरजपुर जिले की जयनगर पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत कोरेया आमापारा निवासी 9 वर्षीय कक्षा चौथी कक्षा का छात्र आकाश राजवाड़े पिता अमेले राजवाड़े बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे घर से खेलने की बात कहकर निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं सुराग (Big incident) नहीं मिला।

Student who drowned in river (Photo- Patrika)

गुरुवार की सुबह जब ग्रामीणों ने गांव के ही घुनघुट्टा नदी किनारे लापता (Big incident) छात्र का कपड़ा और चप्पल को नदी किनारे पत्थर पर पड़ा देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

घटना की जानकारी मिलते ही जयनगर पुलिस और सूरजपुर की डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रेस्क्यू शुरू किया था। सुबह से लेकर देर शाम तक नदी में सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन गोताखोरों को मासूम बच्चे की तलाश में सफलता हासिल नहीं हो सकी थी।

Big incident: 12 किमी दूर मिला शव

शुक्रवार को मासूम बच्चे का शव घटना स्थल से नदी के रास्ते करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सलका महादेवपारा में घुनघुट्टा नदी (Big incident) किनारे मिला। ग्रामीणों ने बताया कि चार-पांच दिनों से रुक रुक हो रही बारिश की वजह से नदी का बहाव इस समय बेहद तेज है और गहराई भी अधिक है। ऐसी स्थिति में संभवत: मासूम बच्चा आकाश राजवाड़े नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया होगा।

मौके पर पहुंची पुलिस

मासूम का शव (Big incident) नदी किनारे मिलने की सूचना पर जयनगर थाना से उपनिरीक्षक सोहन सिंह, प्रधान आरक्षक दीपक दुबे, राजेंद्र एक्का तत्काल दलबल व परिजन के साथ मौके पर पहुंच शव पंचनामा करके विवेचना शुरू कर दी है। घटना से गांव में शोक का माहौल निर्मित हो गया है।

Published on:

04 Oct 2025 06:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Big incident: घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र का तीसरे दिन 12 किमी दूर मिला शव, कहा था- खेलने जा रहा हूं

