Big incident: घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र का तीसरे दिन 12 किमी दूर मिला शव, कहा था- खेलने जा रहा हूं

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत कोरेया आमापारा में खेलने के दौरान घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र शव दूसरे दिन 12 किलोमीटर दूर मिला। शव मिलने की सूचना (Big incident) पर परिजन से लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। यहां शव देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दरअसल छात्र 1 अक्टूबर की दोपहर खेलने जाने की बात कहकर घर से निकला था। जब घर नहीं लौटा तो परिजन उसे ढूंढने लगे। इसी बीच उसके कपड़े और चप्पल घुनघुट्टा नदी के किनारे मिले थे।