11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Road Accident: तहसीलदार के बेटे की मौत, जिला कोर्ट के सामने तेज रफ्तार भारी वाहन ने कुचला, जांच में जुटी पुलिस

Road Accident: मंगलवार तड़के जिला न्यायालय के सामने तेज रफ्तार भारी वाहन ने छात्र की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र को सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Feb 11, 2026

Road accident

Road accident demo pic

Road Accident: बिलासपुर जिले के सकरी क्षेत्र के रामा लाइफ सिटी में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार तड़के जिला न्यायालय के सामने तेज रफ्तार भारी वाहन ने छात्र की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र को सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, राजनांदगांव जिले के छुरिया निवासी हनुमंत सिंह श्याम तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। उनके पुत्र मणींद्र भूषण सिंह श्याम (23 वर्ष) सकरी के रामा लाइफ सिटी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। मंगलवार सुबह करीब चार बजे मणींंद्र भूषण बाइक से घूमने के लिए निकले थे। जब वे कलेक्टोरेट के पास जिला न्यायालय के सामने पहुंचे, उसी दौरान एक भारी वाहन के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

जांच में जुटी पुलिस

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मणींद्र भूषण सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल छात्र को सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और हादसे में शामिल भारी वाहन की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 08:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Road Accident: तहसीलदार के बेटे की मौत, जिला कोर्ट के सामने तेज रफ्तार भारी वाहन ने कुचला, जांच में जुटी पुलिस

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी बजट, राजस्थान के लिए खुलेगा सौगातों का पिटारा

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: मासूम के पैर पर थूकने से भड़का विवाद, पुलिसकर्मियों के परिवार आपस में भिड़े, आरक्षक दम्पती घायल

Crime News
बिलासपुर

Student Suicide: किराए के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने की सुसाइड

छात्र ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
बिलासपुर

कांग्रेस नेता के भवन में OYO होटल का संचालन, कॉलोनीवासियों ने कार्रवाई की मांग… जानिए पूरा मामला

कांग्रेस नेता के भवन में OYO होटल का संचालन (फोटो सोर्स-पत्रिका)
बिलासपुर

Auto Driver Beating Video: बीच सड़क महिला ने ऑटो चालक को पीटा, सोशल मीडिया पर मारपीट का Video Viral

ऑटो चालक की पिटाई (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Hookah Bar Raid: हुक्काबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सील कर मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार

हुक्काबार को पुलिस ने किया सील (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.