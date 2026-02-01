1 फ़रवरी 2026,

रविवार

गरियाबंद

राजिम कुंभ कल्प मेला के लिए मेमू स्पेशल ट्रेन का ऐलान, देखिए टाइम टेबल

Rajim Kumbh Mela 2026: 1 से 15 फरवरी तक राजिम-कुंभ कल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले में आने-जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है..

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Chandu Nirmalkar

Feb 01, 2026

rajim kumbh

राजिम कुंभ कल्प मेला के लिए मेमू स्पेशल ट्रेन का ऐलान ( Photo - Patrika )

Rajim Kumbh Mela 2026: छत्तीसगढ़ के राजिम में 1 से 15 फरवरी तक राजिम-कुंभ कल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से दो राजिम कुंभ मेला मेमू स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसे लेकर समय निर्धारित किया है। रेलवे ने

Rajim Kumbh Mela 2026: देखिए टाइम टेबल

गाड़ी 08755 रायपुर-राजिम मेमू पैसेंजर रायपुर स्टेशन से 11.55 बजे रवाना होकर दोपहर 12.15 बजे मंदिर हसौद, 12.24 बजे सीबीडी (पीएच), 12.34 बजे केंद्री, 12.49 बजे अभनपुर, 12.57 बजे मानिक चौरी और 1.20 बजे राजिम पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी 08756 राजिम-रायपुर मेमू कुंभ मेला स्पेशल राजिम रेलवे स्टेशन से दोपहर 2.00 बजे रवाना हो कर, 2.07 बजे मानिक चौरी, 2.14 बजे अभनपुर, 2.22 बजे केंद्री, 2.31 बजे सीबीडी (पीएच), 2.43 बजे मंदिर हसौद और 3.30 बजे रायपुर स्टेशन आएगी।

इसी तरह गाड़ी 08757 रायपुर-राजिम मेमू पैसेंजर रायपुर स्टेशन से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर 2.48 बजे मंदिर हसौद, 2.49 बजे सीबीडी (पीएच), 3.09 बजे केंद्री, 3.23 बजे अभनपुर, 3.31 बजे मानिक चौरी, 4.00 बजे राजिम स्टेशन पहुंचेगी। वहीं विपरीत दिशा में गाड़ी 08758 राजिम-रायपुर मेमू कुंभ मेला स्पेशल राजिम रेलवे स्टेशन से 8.30 बजे रवाना होकर, 8.37 बजे मानिक चौरी, 8.44 बजे अभनपुर, 8.52 बजे केंद्री, 9.00 बजे सीबीडी (पीएच), 9.12 बजे मंदिर हसौद और 10:00 बजे रायपुर स्टेशन आएगी।

Updated on:

01 Feb 2026 12:37 pm

Published on:

01 Feb 2026 12:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / राजिम कुंभ कल्प मेला के लिए मेमू स्पेशल ट्रेन का ऐलान, देखिए टाइम टेबल
गरियाबंद

छत्तीसगढ़

Sponsorship Scheme: इस जिले के 403 बच्चों को स्पांसरशिप योजना का लाभ, हर माह 4,000 रुपये सीधे खातों में…

हर माह 4,000 रुपये मिलेगा (फोटो सोर्स- AI)
गरियाबंद

Liquor Shop Closed: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 15 दिन बंद रहेगा शराब दुकान, आदेश जारी, जानें वजह

शराब दुकान (Photo source- Patrika)
गरियाबंद

खरीदी केंद्र में लिमिट खत्म होने पर बड़ा बवाल, 284 किसानों का नहीं बिका धान, गेट पर जड़ दिया ताला

धान खरीदी केंद्र में लिमिट (photo source- Patrika)
गरियाबंद

CG News: राजिम के लिए खुशखबरी! तीन सांस्कृतिक भवनों के लिए 75.45 लाख स्वीकृत, सरकार ने दी हरी झंडी

डिप्टी सीएम अरुण साव (Photo source- ANI)
गरियाबंद

CG News: डिलीवरी के बाद आदिवासी महिला और नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

CG News: डिलीवरी के बाद आदिवासी महिला और नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप
गरियाबंद
