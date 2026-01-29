CG News: सोशल मीडिया में पूर्व सीएम से गाली-गलौज, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

CG News: सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्रेसर का काम करता है। पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी को सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबंध में अमित सेन अभद्र टिप्पणी किया था। इसकी जानकारी होने पर शांतनु झा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की।