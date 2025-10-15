बिलासपुर का युवक समुद्र में डूबा.. तीन दोस्त गए थे जगन्नाथपुरी, एक की मौत

CG News: सरकंडा निवासी लक्की सोनी की ओडिशा के जगन्नाथपुरी में समुद्र में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। वह अपने दो दोस्तों ओम सिंदे और सक्षम चौहान के साथ 8 अक्टूबर को जगन्नाथपुरी घूमने गया था। तीनों दोस्त 9 अक्टूबर को पुरी पहुंचे और सुबह समुद्र में नहाने के लिए गए। ( CG News ) तीनों दोस्त कमर तक पानी में थे, तभी अचानक एक ऊंची लहर उठी और उन्हें अपनी चपेट में ले गई। वहां मौजूद पर्यटकों ने ओम व सक्षम को बाहर निकाल लिया, लेकिन लक्की लहरों में समा गया।