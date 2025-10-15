Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

बिलासपुर का युवक समुद्र में डूबा.. तीन दोस्त गए थे जगन्नाथपुरी, एक की मौत

CG News: ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर घूमने के लिए निकले बिलासपुर के युवक की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि मृतक परिवार का इकलौता था..

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 15, 2025

CG News

बिलासपुर का युवक समुद्र में डूबा ( Photo - Patrika )

CG News: सरकंडा निवासी लक्की सोनी की ओडिशा के जगन्नाथपुरी में समुद्र में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। वह अपने दो दोस्तों ओम सिंदे और सक्षम चौहान के साथ 8 अक्टूबर को जगन्नाथपुरी घूमने गया था। तीनों दोस्त 9 अक्टूबर को पुरी पहुंचे और सुबह समुद्र में नहाने के लिए गए। ( CG News ) तीनों दोस्त कमर तक पानी में थे, तभी अचानक एक ऊंची लहर उठी और उन्हें अपनी चपेट में ले गई। वहां मौजूद पर्यटकों ने ओम व सक्षम को बाहर निकाल लिया, लेकिन लक्की लहरों में समा गया।

CG News: गोताखोरों को तीन दिन बाद मिला शव

पुलिस और गोताखोरों की टीम ने युवक की तलाश शुरू की। इधर, हादसे की खबर मिलते ही लक्की के परिजन 11 अक्टूबर को पुरी पहुंच गए। तीन दिन तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, आखिरकार तीसरे दिन समुद्र में उतराता हुआ लक्की का शव मिला। पंचनामा और पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। 12 अक्टूबर को लक्की का शव घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे मिला। परिजनों और दोस्तों ने वहीं उसका अंतिम संस्कार किया।

घर का इकलौता बेटा

लक्की परिवार का इकलौता बेटा था। वह 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज की तैयारी कर रहा था। पढ़ाई के साथ-साथ वह वीडियो एडिटिंग का काम कर घर के खर्च में मदद करता था। उसकी असमय मौत की खबर से अटल आवास कॉलोनी और आसपास के इलाके में मातम छा गया है।

Published on:

15 Oct 2025 12:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर का युवक समुद्र में डूबा.. तीन दोस्त गए थे जगन्नाथपुरी, एक की मौत

