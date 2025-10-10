Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते तालाब में डूबा डेढ़ साल का मासूम, गांव में पसरा मातम

BIG Incident: थाना डभरा क्षेत्र के ग्राम खुरघट्टी में गुरुवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा हो गया। खेलते-खेलते डेढ़ साल के मासूम यांश यादव, पिता राकेश यादव, की तालाब में डूबने से मौत हो गई।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 10, 2025

बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)

बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)

BIG Incident: थाना डभरा क्षेत्र के ग्राम खुरघट्टी में गुरुवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा हो गया। खेलते-खेलते डेढ़ साल के मासूम यांश यादव, पिता राकेश यादव, की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को शोक में डूबो दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की सुबह यांश की मां घर पर खाना बनाने में व्यस्त थी। इस दौरान मासूम बिल्ली के साथ खेलते-खेलते घर से निकल गया और पास ही स्थित लेवा तालाब की ओर चला गया। कुछ देर बाद जब बच्चा नजर नहीं आया तो मां को चिंता हुई और उसने उसे ढूंढना शुरू किया।

परिजनों ने पहले घर और आस-पड़ोस में खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो गांववालों की मदद से तालाब के पास तलाश शुरू की गई। लोगों ने डंडे की मदद से तालाब में खोज की, तभी पानी में कपड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। संदेह होने पर जब ग्रामीण पास पहुंचे तो देखा कि बच्चा पानी में डूबा हुआ है।

पेट और फेफड़ों में पानी भर जाने से मौत

ग्रामीणों ने तुरंत बच्चे को पानी से बाहर निकाला और आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के पेट और फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पेट का पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन फेफड़ों में भरा पानी नहीं निकाला जा सका।

इस दुखद घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है और हर किसी की आंखें नम हैं। बच्चे की मासूमियत और अचानक हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस संबंध में डभरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

तपसीधाम वृद्धाश्रम में रह रहे बाबा की एनीकट में डूबने से मौत, दो दिन बाद मिला शव… पसरा मातम
जांजगीर चंपा
मौत (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 05:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते तालाब में डूबा डेढ़ साल का मासूम, गांव में पसरा मातम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में गड़बड़ी, पंचायत सचिव पर 6 लाख की वित्तीय अनियमितता का आरोप, जानें मामला

फर्जी (Photo Source-patrika)
जांजगीर चंपा

इस महीने दिन में 6 से 8 घंटे तक बंद रहेगी बिजली! मेंटनेंस को लेकर जारी हुई सूचना

CG Electricity bill
जांजगीर चंपा

CG News: घोटाले के आरोपी जैजैपुर विधायक भूमिगत, 42 लाख 78 हजार का गबन करने का आरोप

Chhattisgarh congress
जांजगीर चंपा

RKM पावर प्लांट हादसा: कलेक्टर ने 8 बिंदुओं में मांगी जांच रिपोर्ट, लिफ्ट गिरने से चार मजदूरों की हुई मौत

RKM पावर प्लांट में बड़ा हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

हसदेव नदी में बही युवती की पांचवें दिन 20 किलोमीटर दूर मिली लाश, पिकनिक मनाने गए 3 लोग बह गए थे

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.