दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते तालाब में डूबा डेढ़ साल का मासूम, गांव में पसरा मातम

बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)
BIG Incident: थाना डभरा क्षेत्र के ग्राम खुरघट्टी में गुरुवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा हो गया। खेलते-खेलते डेढ़ साल के मासूम यांश यादव, पिता राकेश यादव, की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को शोक में डूबो दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की सुबह यांश की मां घर पर खाना बनाने में व्यस्त थी। इस दौरान मासूम बिल्ली के साथ खेलते-खेलते घर से निकल गया और पास ही स्थित लेवा तालाब की ओर चला गया। कुछ देर बाद जब बच्चा नजर नहीं आया तो मां को चिंता हुई और उसने उसे ढूंढना शुरू किया।
परिजनों ने पहले घर और आस-पड़ोस में खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो गांववालों की मदद से तालाब के पास तलाश शुरू की गई। लोगों ने डंडे की मदद से तालाब में खोज की, तभी पानी में कपड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। संदेह होने पर जब ग्रामीण पास पहुंचे तो देखा कि बच्चा पानी में डूबा हुआ है।
ग्रामीणों ने तुरंत बच्चे को पानी से बाहर निकाला और आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के पेट और फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पेट का पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन फेफड़ों में भरा पानी नहीं निकाला जा सका।
इस दुखद घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है और हर किसी की आंखें नम हैं। बच्चे की मासूमियत और अचानक हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस संबंध में डभरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
