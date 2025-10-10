दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते तालाब में डूबा डेढ़ साल का मासूम, गांव में पसरा मातम

इस दुखद घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है और हर किसी की आंखें नम हैं। बच्चे की मासूमियत और अचानक हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस संबंध में डभरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।