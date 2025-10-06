पिकनिक बना मौत का सफर: देवरी में डूबे तीन में से एक का शव मिला, 2 अब भी लापता… पिछले 16 माह में 9 की हुई मौत

जिले के पिकनिक स्पॉटों में जिला प्रशासन द्वारा लगातार सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। इस कारण लगातार हादसे पर हादसे हो रहे है। पिकनिक स्पॉटों में मौत का सिलसिला रूक सके। हादसे को रोकने खानापूर्ति तक नहीं किया जा रहा है। केवल तमाशबीन बने हुए है। साथ ही पुलिस द्वारा कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। अगर समय रहते पहल की जाती तो आज फिर 3 घरों का चिराग नहीं बुझता। जिले के पूर्व एसपी विजय अग्रवाल द्वारा सभी पिकनिक स्पॉट में जवान तैनात कर दिया था। इसके बाद पिकनीक स्पॉट में घटना में कमी आई थी। लेकिन फिर पुराने ढर्रे के कारण हादसे लगातार बढ़ रहे है।