Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

पिकनिक बना मौत का सफर: देवरी में डूबे तीन में से एक का शव मिला, 2 अब भी लापता… पिछले 16 माह में 9 की हुई मौत

Big Incident: जांजगीर-चांपा जिले के पिकनिक स्पाटों में लगातार लोगों की मौत हो रही है। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है।

3 min read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Big Incident: जांजगीर-चांपा जिले के पिकनिक स्पाटों में लगातार लोगों की मौत हो रही है। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। पिछले 16 माह की ही बात करें तो 9 लोगों की देवरी स्थित हसदेव नदी पिकनीक स्पॉट में डूबने से मौत हो गई।

वहीं बाकी कुदरी बैराज, नगरदा वाटरफॉल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार कुछ नहीं पा रहे है। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण फिर घटना की पुनरावृत्ति हुई। शनिवार को बिलासपुर से पिकनिक मनाने आए 2 युवक व एक युवती की डूबने से मौत हो गई। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। बाकी दोनों की तलाश जारी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी भेज दिया है।

जिले के पिकनिक स्पॉटों में जिला प्रशासन द्वारा लगातार सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। इस कारण लगातार हादसे पर हादसे हो रहे है। पिकनिक स्पॉटों में मौत का सिलसिला रूक सके। हादसे को रोकने खानापूर्ति तक नहीं किया जा रहा है। केवल तमाशबीन बने हुए है। साथ ही पुलिस द्वारा कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। अगर समय रहते पहल की जाती तो आज फिर 3 घरों का चिराग नहीं बुझता। जिले के पूर्व एसपी विजय अग्रवाल द्वारा सभी पिकनिक स्पॉट में जवान तैनात कर दिया था। इसके बाद पिकनीक स्पॉट में घटना में कमी आई थी। लेकिन फिर पुराने ढर्रे के कारण हादसे लगातार बढ़ रहे है।

16 माह में ही देवरी में 9 व बाकी में 4 लोग बहे

पिछले 16 माह की बात करें तो देवरी-चिचोली के हसदवे नदी पिकनिक स्पॉट में 9 लोगों की मौत हो गई। ऐसे स्थान में सावधान पानी का बहाव तेज है का केवल बोर्ड लटका दिया गया है। जबकि पिछले 16 माह की बात करें तो 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इसमें 14 जुलाई 2024 को बिलासपुर के एक युवक पिकनिक मनाने के फेर में बह गया था। 21 जुलाई को दो युवक कापन चौकी नैला निवासी खुशेंद्र बरेठ पिता खोलबहरा बरेठ एवं लिकेश पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल (21) निवासी कापन दोनों गहरे पानी में बह गए।

29 नवंबर 2024 को ही कोरबा के एक इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई। 9 दिन के बाद शव मिला था। 1 मार्च 2025 को सप्रज्ञ पांडेय 18 बनारी निवासी दोस्तों के साथ पिकनीक पर आया था, फिसलकर गिरा और मौत हो गई। इस घटना को लोग भूल भी नहीं पाए थे। फिर उसी स्थान पर शनिवार 4 अक्टूबर को दो युवक व एक युवती फिर बह गए।

एनीकट में फंसी बोट, बड़ा हादसा टला

रविवार की सुबह डीडीआरएफ की टीम तलाश शुरू की गई। बोट में 5 नगरसेना द्वारा रेस्क्यू अभियान में शामिल थे। एनीकट के पास एक शव देखा गया। शव के पास पहुंच ही रहे थे कि अचानक बोट के मशीन में खराबी आ गई। इससे बोट एनीकट में फंस गई। किसी तरह रस्सी के सहारे सभी 5 नगरसेना के जवानों को बाहर निकाला गया। इस तरह बड़ा हादसा टल गया। हसदेव नदी में पानी का तेज बहाव है। कुछ देर रेस्क्यू अभियान करना पड़ा, बाद में नई मशीन आने के बाद फिर से तलाश शुरू की गई।

आज फिर हसदेव नदी की छानेंगे खाक….

बिलासपुर के दयालबंद निवासी अंकुर कुशवाहा, सरकंडा निवासी स्वर्णरेखा ठाकुर, अशोक नगर का आशीष भोई व अन्य दो दोस्तों के साथ शनिवार को बलौदा क्षेत्र के गांव देवरी पिकनिक स्पॉट आए। कुछ देर बाद नहाने नदी में उतर गए। इसी दौरान स्वर्णरेखा बहने लगी। उसको बचाने के लिए बाकी दो युवक गए। इस तरह तीनों पानी के तेज बहाव में बह गए। अन्य दो दोस्त भी गए, लेकिन वे वापस लौट गए।

आखिरकार मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल डीडीआरएफ की टीम को सूचना दी। डीडीआरएफ की टीम मौके पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन शाम हो जाने की वजह से स्वर्ण रेखा, आशीष व अंकुर का कहीं कोई पता नहीं चला सका था।

रविवार की सुबह डीडीआरएफ की टीम ने तलाश शुरू की इस दौरान देवरी से 15 किमी दूर कुदरी बैराज के पास अंकुर कुशवाहा का शव बरामद किया गया। पूरे दिन रेक्स्यू अभियान के बाद भी बाकी दो शव कहीं नहीं दिखा। शाम हो जाने के कारण 6 बजे रेक्क्यू अभियान को बंद करना पड़ा। फिलहाल एक युवक व युवती की शव अब तक नहीं मिल पाया है। आज सुबह 7 बजे से डीडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश शुरू करेगी।

अंकुर का शव बरामद कर लिया है, बाकी दो का पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ बिलासपुर की टीम पहुंच गई। शाम होने से रेस्क्यू अभियान को बंद करना पड़ा। आने वाले दिनों में ऐसे पिकनिक स्पॉट में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। - उमेश कश्यप, एएसपी, जांजगीर

ये भी पढ़ें

Big incident: घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र का तीसरे दिन 12 किमी दूर मिला शव, कहा था- खेलने जा रहा हूं
सुरजपुर
Big incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 11:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / पिकनिक बना मौत का सफर: देवरी में डूबे तीन में से एक का शव मिला, 2 अब भी लापता… पिछले 16 माह में 9 की हुई मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जैजैपुर विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर भाजपा का हंगामा, प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी थी अपनी जान, जानें मामला

Congress (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
जांजगीर चंपा

दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा…

दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला…

CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

नशे में रेलवे फाटक बंद कर सोता रहा गेटमैन, जगाने पर बोला- आज दशहरा है… 45 मिनट तक नहीं गुजरी कोई ट्रेन

नशे में रेलवे फाटक बंद कर सोता रहा गेटमैन (फोटो सोर्स-- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

Big Incident: पिकनिक या मौत का स्पॉट! बिलासपुर के 3 युवक हसदेव नदी में डूबे, गोताखोरों ने शुरू की तलाश

दर्दनाक हादसा... पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.