पिकनिक बना मौत का सफर: देवरी में डूबे तीन में से एक का शव मिला, 2 अब भी लापता… पिछले 16 माह में 9 की हुई मौत

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )
Big Incident: जांजगीर-चांपा जिले के पिकनिक स्पाटों में लगातार लोगों की मौत हो रही है। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। पिछले 16 माह की ही बात करें तो 9 लोगों की देवरी स्थित हसदेव नदी पिकनीक स्पॉट में डूबने से मौत हो गई।
वहीं बाकी कुदरी बैराज, नगरदा वाटरफॉल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार कुछ नहीं पा रहे है। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण फिर घटना की पुनरावृत्ति हुई। शनिवार को बिलासपुर से पिकनिक मनाने आए 2 युवक व एक युवती की डूबने से मौत हो गई। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। बाकी दोनों की तलाश जारी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी भेज दिया है।
जिले के पिकनिक स्पॉटों में जिला प्रशासन द्वारा लगातार सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। इस कारण लगातार हादसे पर हादसे हो रहे है। पिकनिक स्पॉटों में मौत का सिलसिला रूक सके। हादसे को रोकने खानापूर्ति तक नहीं किया जा रहा है। केवल तमाशबीन बने हुए है। साथ ही पुलिस द्वारा कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। अगर समय रहते पहल की जाती तो आज फिर 3 घरों का चिराग नहीं बुझता। जिले के पूर्व एसपी विजय अग्रवाल द्वारा सभी पिकनिक स्पॉट में जवान तैनात कर दिया था। इसके बाद पिकनीक स्पॉट में घटना में कमी आई थी। लेकिन फिर पुराने ढर्रे के कारण हादसे लगातार बढ़ रहे है।
पिछले 16 माह की बात करें तो देवरी-चिचोली के हसदवे नदी पिकनिक स्पॉट में 9 लोगों की मौत हो गई। ऐसे स्थान में सावधान पानी का बहाव तेज है का केवल बोर्ड लटका दिया गया है। जबकि पिछले 16 माह की बात करें तो 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इसमें 14 जुलाई 2024 को बिलासपुर के एक युवक पिकनिक मनाने के फेर में बह गया था। 21 जुलाई को दो युवक कापन चौकी नैला निवासी खुशेंद्र बरेठ पिता खोलबहरा बरेठ एवं लिकेश पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल (21) निवासी कापन दोनों गहरे पानी में बह गए।
29 नवंबर 2024 को ही कोरबा के एक इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई। 9 दिन के बाद शव मिला था। 1 मार्च 2025 को सप्रज्ञ पांडेय 18 बनारी निवासी दोस्तों के साथ पिकनीक पर आया था, फिसलकर गिरा और मौत हो गई। इस घटना को लोग भूल भी नहीं पाए थे। फिर उसी स्थान पर शनिवार 4 अक्टूबर को दो युवक व एक युवती फिर बह गए।
रविवार की सुबह डीडीआरएफ की टीम तलाश शुरू की गई। बोट में 5 नगरसेना द्वारा रेस्क्यू अभियान में शामिल थे। एनीकट के पास एक शव देखा गया। शव के पास पहुंच ही रहे थे कि अचानक बोट के मशीन में खराबी आ गई। इससे बोट एनीकट में फंस गई। किसी तरह रस्सी के सहारे सभी 5 नगरसेना के जवानों को बाहर निकाला गया। इस तरह बड़ा हादसा टल गया। हसदेव नदी में पानी का तेज बहाव है। कुछ देर रेस्क्यू अभियान करना पड़ा, बाद में नई मशीन आने के बाद फिर से तलाश शुरू की गई।
बिलासपुर के दयालबंद निवासी अंकुर कुशवाहा, सरकंडा निवासी स्वर्णरेखा ठाकुर, अशोक नगर का आशीष भोई व अन्य दो दोस्तों के साथ शनिवार को बलौदा क्षेत्र के गांव देवरी पिकनिक स्पॉट आए। कुछ देर बाद नहाने नदी में उतर गए। इसी दौरान स्वर्णरेखा बहने लगी। उसको बचाने के लिए बाकी दो युवक गए। इस तरह तीनों पानी के तेज बहाव में बह गए। अन्य दो दोस्त भी गए, लेकिन वे वापस लौट गए।
आखिरकार मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल डीडीआरएफ की टीम को सूचना दी। डीडीआरएफ की टीम मौके पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन शाम हो जाने की वजह से स्वर्ण रेखा, आशीष व अंकुर का कहीं कोई पता नहीं चला सका था।
रविवार की सुबह डीडीआरएफ की टीम ने तलाश शुरू की इस दौरान देवरी से 15 किमी दूर कुदरी बैराज के पास अंकुर कुशवाहा का शव बरामद किया गया। पूरे दिन रेक्स्यू अभियान के बाद भी बाकी दो शव कहीं नहीं दिखा। शाम हो जाने के कारण 6 बजे रेक्क्यू अभियान को बंद करना पड़ा। फिलहाल एक युवक व युवती की शव अब तक नहीं मिल पाया है। आज सुबह 7 बजे से डीडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश शुरू करेगी।
अंकुर का शव बरामद कर लिया है, बाकी दो का पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ बिलासपुर की टीम पहुंच गई। शाम होने से रेस्क्यू अभियान को बंद करना पड़ा। आने वाले दिनों में ऐसे पिकनिक स्पॉट में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। - उमेश कश्यप, एएसपी, जांजगीर
