तपसीधाम वृद्धाश्रम में रह रहे बाबा की एनीकट में डूबने से मौत, दो दिन बाद मिला शव… पसरा मातम

मौत (photo-patrika)
Big Incident: तपसीधाम वृद्धाश्रम में रह रहे एक वृद्ध बाबा की एनीकट में डूबने से मौत हो गई। घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब बाबा चांपा के एनीकट के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे पानी में गिर गए। हादसे के समय कुछ लोगों ने बाबा को डूबते हुए जरूर देखा, लेकिन किसी ने तत्काल पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी। आखिरकार दो दिन बाद शुक्रवार को पानी के ऊपर शव तैरता दिखाई देने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रथराम चंद्रा (69 वर्ष) के रूप में हुई है, जो लछनपुर स्थित तपसीधाम जन सेवा समिति के वृद्धाश्रम में रहते थे। 2 अक्टूबर को वे किसी काम से चांपा की ओर जा रहे थे और एनीकट पार करते समय हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एनीकट पर फिसलन होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वे गहरे पानी में गिर गए और डूब गए।
घटना के बाद वृद्धाश्रम के संचालक और परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। परिजन पहले तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच सूचना मिली कि एनीकट (Big Incident) में एक शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान रथराम चंद्रा के रूप में की गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस स्थान पर शव मिला वह क्षेत्र सिटी कोतवाली थाना सीमा में आता है। इसलिए चांपा पुलिस ने जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शव को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि रथराम चंद्रा पिछले कई सालों से वहां रह रहे थे और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे।
इस दुखद घटना के बाद तपसीधाम वृद्धाश्रम और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से एनीकट क्षेत्र में सुरक्षा उपाय और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
