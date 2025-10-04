तपसीधाम वृद्धाश्रम में रह रहे बाबा की एनीकट में डूबने से मौत, दो दिन बाद मिला शव… पसरा मातम

Big Incident: तपसीधाम वृद्धाश्रम में रह रहे एक वृद्ध बाबा की एनीकट में डूबने से मौत हो गई। घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब बाबा चांपा के एनीकट के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे पानी में गिर गए। हादसे के समय कुछ लोगों ने बाबा को डूबते हुए जरूर देखा, लेकिन किसी ने तत्काल पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी। आखिरकार दो दिन बाद शुक्रवार को पानी के ऊपर शव तैरता दिखाई देने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ।