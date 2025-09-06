Big accident in Korba: तालाब में डूबने से 3 दोस्तों की मौत, तीनों पुलिसकर्मियों के थे बेटे.. गांव में पसरा मातम

उनकी हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। देर शाम जब इन सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। तब चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। सूचना है कि मृतकों के साथ और भी कुछ बच्चे मौजूद थे। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पुलिस लाइन में निवासरत पुलिस परिवार के तीन बच्चे तालाब में नहाने गए थे। यह तालाब रिसदी से लालघाट के बीच मौजूद है। जहां डूबने से बच्चों की मौत हुई है। सभी के बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। हमारे लिए यह कठिन समय है, आगे की कार्यवाही को हम पूरा कर रहे हैं।