कोरबा

Big accident in Korba: तालाब में डूबने से 3 दोस्तों की मौत, तीनों पुलिसकर्मियों के थे बेटे.. गांव में पसरा मातम

Big accident in Korba: कोरबा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी सामने आई है कि बच्चे तालाब में नहाने गए थे।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 06, 2025

मौत (File Photo)
मौत (File Photo)

Big accident in Korba: कोरबा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी सामने आई है कि बच्चे तालाब में नहाने गए थे। जिस तालाब में बच्चे नहाने गए थे, वहां भी गणपति विसर्जन का दौर चल रहा है। लोग यहां लगातार गणपति प्रतिमा लेकर पहुंचते हैं।

यह सभी बच्चे जिले के पुलिस लाइन में निवासरत पुलिस परिवार के बच्चे हैं। घटना के बाद पुलिस महकमे में मातम पसर गया है। देर शाम को जैसे ही सूचना सार्वजनिक हुई, एसपी सिद्धार्थ तिवारी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके माता-पिता पुलिस विभाग में हवलदार और आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। इस घटना के सामने आने के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस आगे की वैधानिक कार्यवाही कर रही है।

पुलिस लाइन के समीप रिसदी और लालघाट के बीच एक पोखरी(तालाब) है। पुलिस लाइन कॉलोनी के बच्चे युवराज सिंह ठाकुर (9) पिता राजेश्वर ठाकुर, आकाश लकड़ा (13) पिता जोसेज लकड़ा, प्रिंस जगत (12) माता सीमा जगत (आरक्षक) रिसदी स्थित तालाब गए हुए थे। यहां तालाब में नहाने के दौरान ये तीनों बच्चे डूब गए हैं। इन्हें बचाने की कोशिश की गई। खबर है कि डायल 112 वाहन भी मौके पर पहुंचा था। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, जब तक इन्हें बाहर निकाला गया।

उनकी हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। देर शाम जब इन सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। तब चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। सूचना है कि मृतकों के साथ और भी कुछ बच्चे मौजूद थे। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पुलिस लाइन में निवासरत पुलिस परिवार के तीन बच्चे तालाब में नहाने गए थे। यह तालाब रिसदी से लालघाट के बीच मौजूद है। जहां डूबने से बच्चों की मौत हुई है। सभी के बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। हमारे लिए यह कठिन समय है, आगे की कार्यवाही को हम पूरा कर रहे हैं।

Big accident in Korba: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीड़

चुंकि घटना में मृत सभी बच्चे पुलिस परिवार से आते हैं। इसलिए इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस लाइन में मातम पसर गया है। घटना में मृत दो बच्चों के पिता पुलिस में है। जबकि एक बच्चे की माता पुलिस विभाग में पदस्थ हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस लाइन से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक पुलिसकर्मियों की भीड़ जुट गई। सभी एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, मौके पर पहुंचे एसपी ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि पुलिस महकमे के लिए कठिन समय है।

रिसदी के समीप तालाब में हुई घटना, जांच जारी

प्रदेश के साथ ही जिले में भी इस वक्त गणेश विसर्जन का दौर जारी है। पुलिस को भी मुस्तैद रहने के आदेश हैं। विसर्जन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं व लापरवाहियों पर लगाम लगाने के पुलिस मुयालय से ही आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार की शाम पुलिस परिवार के तीन बच्चों के रिसदी के समीप तालाब में डूबने से मौत की दुखद घटना सामने आई है। जिस तालाब में ये घटना घटी है, वहां भी लोग गणेश विसर्जन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन बच्चों की मृत्यु तालाब में डूबने से हुई है। वह शाम को 5 बजे के बाद घर से खेलने जाने की बात कहकर साईकिल पर घर से निकले थे। जिसके बाद देर शाम परिजनों को यह सूचना मिली कि वह तालाब में डूब गए हैं।

Published on:

06 Sept 2025 12:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Big accident in Korba: तालाब में डूबने से 3 दोस्तों की मौत, तीनों पुलिसकर्मियों के थे बेटे.. गांव में पसरा मातम

